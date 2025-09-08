ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 8 вересня 2025 року: Ракам — ніжність, Стрільцям — енергія відкриттів

8 вересня 2025 року — день, коли емоційна чутливість поєднується з прагненням до нового.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як краще використати цей час, аби залишатися врівноваженими і водночас відкритими для змін.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Осика: легкість у прийнятті рішень, уміння пристосовуватись.

  • Телець — Граб: порядок у справах і здатність діяти методично.

  • Близнята — В’яз: чіткість мислення та гармонія у спілкуванні.

  • Рак — Слива: ніжність, емоційна глибина і потреба у близькості.

  • Лев — Кипарис: спокійна впевненість і стабільність у діях.

  • Діва — Маслина: миролюбність і прагнення до гармонії у побуті.

  • Терези — Бук: мудрість, далекоглядність і здатність бачити перспективу.

  • Скорпіон — Яблуня: відкритість у стосунках і теплі прояви турботи.

  • Стрілець — Ясен: енергія відкриттів і ясність у прагненні нового.

  • Козоріг — Смерека: витримка, стійкість і стабільність у важливих справах.

  • Водолій — Горобина: турбота про інших і здатність підтримати у потрібний момент.

  • Риби — Виноградна лоза: радість від результатів і внутрішнє задоволення.

8 вересня 2025 року стане днем поєднання чутливості й прагматизму. Дерева-покровителі допоможуть зберегти душевний баланс, знайти правильні слова для близьких і сміливо дивитися в майбутнє.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

