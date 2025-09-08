- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 8 вересня 2025 року: Ракам — ніжність, Стрільцям — енергія відкриттів
8 вересня 2025 року — день, коли емоційна чутливість поєднується з прагненням до нового.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як краще використати цей час, аби залишатися врівноваженими і водночас відкритими для змін.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Осика: легкість у прийнятті рішень, уміння пристосовуватись.
Телець — Граб: порядок у справах і здатність діяти методично.
Близнята — В’яз: чіткість мислення та гармонія у спілкуванні.
Рак — Слива: ніжність, емоційна глибина і потреба у близькості.
Лев — Кипарис: спокійна впевненість і стабільність у діях.
Діва — Маслина: миролюбність і прагнення до гармонії у побуті.
Терези — Бук: мудрість, далекоглядність і здатність бачити перспективу.
Скорпіон — Яблуня: відкритість у стосунках і теплі прояви турботи.
Стрілець — Ясен: енергія відкриттів і ясність у прагненні нового.
Козоріг — Смерека: витримка, стійкість і стабільність у важливих справах.
Водолій — Горобина: турбота про інших і здатність підтримати у потрібний момент.
Риби — Виноградна лоза: радість від результатів і внутрішнє задоволення.
8 вересня 2025 року стане днем поєднання чутливості й прагматизму. Дерева-покровителі допоможуть зберегти душевний баланс, знайти правильні слова для близьких і сміливо дивитися в майбутнє.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
