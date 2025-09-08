Кельтський гороскоп дерев на 8 вересня 2025 року: Ракам — ніжність, Стрільцям — енергія відкриттів

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як краще використати цей час, аби залишатися врівноваженими і водночас відкритими для змін.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Осика : легкість у прийнятті рішень, уміння пристосовуватись.

Телець — Граб : порядок у справах і здатність діяти методично.

Близнята — В’яз : чіткість мислення та гармонія у спілкуванні.

Рак — Слива : ніжність, емоційна глибина і потреба у близькості.

Лев — Кипарис : спокійна впевненість і стабільність у діях.

Діва — Маслина : миролюбність і прагнення до гармонії у побуті.

Терези — Бук : мудрість, далекоглядність і здатність бачити перспективу.

Скорпіон — Яблуня : відкритість у стосунках і теплі прояви турботи.

Стрілець — Ясен : енергія відкриттів і ясність у прагненні нового.

Козоріг — Смерека : витримка, стійкість і стабільність у важливих справах.

Водолій — Горобина : турбота про інших і здатність підтримати у потрібний момент.

Риби — Виноградна лоза: радість від результатів і внутрішнє задоволення.

8 вересня 2025 року стане днем поєднання чутливості й прагматизму. Дерева-покровителі допоможуть зберегти душевний баланс, знайти правильні слова для близьких і сміливо дивитися в майбутнє.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.