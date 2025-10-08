ТСН у соціальних мережах

Астрологія
5
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 8 жовтня 2025 року: Дівам — гармонія, Стрільцям — внутрішня ясність

8 жовтня 2025 року — день, коли Місяць переходить у спадну фазу. Це час, коли варто сповільнитися, підсумувати пережите під час Повні та відпустити зайве.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі допоможуть кожному знаку відновити баланс і м’яко перейти у спокійніший ритм.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Сосна: стійкість, витримка та очищення від емоційного напруження.

  • Телець — Кипарис: спокій, зібраність і внутрішня зрілість у прийнятті рішень.

  • Близнята — Яблуня: тепло, легкість і доброзичливість у спілкуванні.

  • Рак — Осика: гнучкість і здатність приймати зміни без страху.

  • Лев — Маслина: миролюбність і м’яка сила, що допомагає відновити гармонію.

  • Діва — Липа: рівновага, душевна гармонія й стабільність у справах.

  • Терези — Горобина: емоційна підтримка, відчуття зв’язку з близькими.

  • Скорпіон — Граб: концентрація, уважність і спокійна сила у діях.

  • Стрілець — Бук: внутрішня ясність, мудрість і довіра до життя.

  • Козоріг — Верба: чутливість, інтуїція та уміння чути серце.

  • Водолій — В’яз: упорядкованість, логіка й контроль над ситуацією.

  • Риби — Слива: ніжність, очищення й відпускання старих емоцій.

8 жовтня 2025 року стане днем м’якого переходу від активності до споглядальності. Дерева-покровителі підтримають кожного, хто прагне відновлення, гармонії й внутрішнього очищення після енергетичної Повні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

5
