Кельтський гороскоп дерев на 8 жовтня 2025 року: Дівам — гармонія, Стрільцям — внутрішня ясність

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Дерева-покровителі допоможуть кожному знаку відновити баланс і м’яко перейти у спокійніший ритм.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Сосна : стійкість, витримка та очищення від емоційного напруження.

Телець — Кипарис : спокій, зібраність і внутрішня зрілість у прийнятті рішень.

Близнята — Яблуня : тепло, легкість і доброзичливість у спілкуванні.

Рак — Осика : гнучкість і здатність приймати зміни без страху.

Лев — Маслина : миролюбність і м’яка сила, що допомагає відновити гармонію.

Діва — Липа : рівновага, душевна гармонія й стабільність у справах.

Терези — Горобина : емоційна підтримка, відчуття зв’язку з близькими.

Скорпіон — Граб : концентрація, уважність і спокійна сила у діях.

Стрілець — Бук : внутрішня ясність, мудрість і довіра до життя.

Козоріг — Верба : чутливість, інтуїція та уміння чути серце.

Водолій — В’яз : упорядкованість, логіка й контроль над ситуацією.

Риби — Слива: ніжність, очищення й відпускання старих емоцій.

8 жовтня 2025 року стане днем м’якого переходу від активності до споглядальності. Дерева-покровителі підтримають кожного, хто прагне відновлення, гармонії й внутрішнього очищення після енергетичної Повні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.