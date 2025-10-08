- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 8 жовтня 2025 року: Дівам — гармонія, Стрільцям — внутрішня ясність
8 жовтня 2025 року — день, коли Місяць переходить у спадну фазу. Це час, коли варто сповільнитися, підсумувати пережите під час Повні та відпустити зайве.
Дерева-покровителі допоможуть кожному знаку відновити баланс і м’яко перейти у спокійніший ритм.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Сосна: стійкість, витримка та очищення від емоційного напруження.
Телець — Кипарис: спокій, зібраність і внутрішня зрілість у прийнятті рішень.
Близнята — Яблуня: тепло, легкість і доброзичливість у спілкуванні.
Рак — Осика: гнучкість і здатність приймати зміни без страху.
Лев — Маслина: миролюбність і м’яка сила, що допомагає відновити гармонію.
Діва — Липа: рівновага, душевна гармонія й стабільність у справах.
Терези — Горобина: емоційна підтримка, відчуття зв’язку з близькими.
Скорпіон — Граб: концентрація, уважність і спокійна сила у діях.
Стрілець — Бук: внутрішня ясність, мудрість і довіра до життя.
Козоріг — Верба: чутливість, інтуїція та уміння чути серце.
Водолій — В’яз: упорядкованість, логіка й контроль над ситуацією.
Риби — Слива: ніжність, очищення й відпускання старих емоцій.
8 жовтня 2025 року стане днем м’якого переходу від активності до споглядальності. Дерева-покровителі підтримають кожного, хто прагне відновлення, гармонії й внутрішнього очищення після енергетичної Повні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
