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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
3 хв

Кельтський гороскоп дерев на 9-15 червня 2025 року: поради природи для кожного знаку зодіаку

Цього тижня дерева шепочуть про глибокі зміни, що приходять тихо, але ведуть до справжнього оновлення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський календар дерев

Кельтський календар дерев / © ТСН.ua

Кельти вірили, що кожне дерево — це жива істота з власною душею, характером і силою. У гороскопі друїдів саме ці рослини були порадниками, оберегами й провідниками.

Цей тиждень — це перехід між двома символами: глодом, що завершує період внутрішніх протиріч, і дубом, який приносить стійкість, рід, глибину. Природа ділиться своїми підказками через дерева, які не кричать, а мовчки ростуть — упевнено, спокійно, у гармонії зі світом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 20 квітня)
Горобина
Ваша сила — у внутрішньому зосередженні. Цього тижня світ дає вам шанси, але ви самі маєте обрати, які з них — ваші. Не варто бігти попереду інтуїції — дайте їй час заговорити.

Телець (21 квітня – 20 травня)
Граб
Час навести лад — у просторі, в думках, у стосунках. Справжня розкіш цього тижня — упорядкованість. У простоті дій ви знайдете задоволення, яке не дають великі зусилля.

Близнюки (21 травня – 21 червня)
Глід
Це ваш тиждень — Глід саме завершує свій цикл. Ваші ідеї пульсують, внутрішній світ глибший, ніж здається. Діліться лише тим, що визріло — поспіх не пасує мудрості, яка в вас зростає.

Рак (22 червня – 22 липня)
Дуб
Стаєте опорою — для інших, а можливо, й для себе. Рухатися не треба швидко — просто глибоко. Ваші корені сильні, навіть якщо ви зараз вагаєтесь. Прийміть відповідальність з любов’ю.

Лев (23 липня – 23 серпня)
Яблуня
Цей тиждень — не для боротьби, а для м’якості. Те, що здається крихким, насправді має власну силу. Ваша тепла присутність важлива — будьте світлом у чийомусь дні.

Діва (24 серпня – 23 вересня)
Ліщина
Ваш розум ясний, а серце — чуйне. Комбінація, яка творить справжні дива. Цього тижня ви легко побачите те, що інші прогледіли. Не мовчіть — ваші спостереження зараз особливо цінні.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Виноградна лоза
Ви вмієте адаптуватися — і саме ця якість цього тижня стане вашим союзником. Світ мінливий, і вам не треба фіксованих точок. Ви самі — рівновага, якщо збережете вірність собі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Бузина
Щось завершується — і це природно. Ви можете нести глибокі зміни спокійно й гідно. Не тримайте те, що давно проситься на вихід. У звільненому просторі проросте нове.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Ясен
Цього тижня ваші думки особливо широкі. Ви бачите далекі обрії — і це надихає. Але не забудьте також про дрібниці — там живе реальність. Великі зміни починаються з малого.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Бук
Вам варто звернутись до своїх коренів. Знання, які здаються давно відомими, можуть зазвучати по-новому. Не бійтеся структури — вона може бути гнучкою, якщо її збудувати з любов’ю.

Водолій (21 січня – 18 лютого)
Сосна
Ваша ясність — дар. Навколо може бути хаос, але ви здатні бачити крізь нього. Не втягуйтесь у шум — залишайтесь собою, навіть якщо це означає бути осторонь.

Риби (19 лютого – 20 березня)
Верба
Тиждень тиші, інтуїції, повільного руху. Ви відчуваєте більше, ніж інші — довіртесь цьому. Те, що виглядає невидимим, насправді керує великими змінами.

Цей тиждень — як стиглий вечір перед довгим днем: ніби нічого не змінюється різко, але всередині — великі зрушення. Ми переходимо від внутрішнього полум’я глоду до ґрунтовної сили дуба. Це не час для різких ривків. Це період, коли природа не метушиться, але невпинно росте.

Як і дерева, ми теж можемо змінюватися поволі, тихо, але глибоко. Якщо ви відчуваєте, що щось завершується — дозвольте. Якщо щось проростає — підтримайте. А якщо нічого не зрозуміло — просто залишайтесь із собою, бо саме тиша готує найбільші плоди.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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