Кельтський гороскоп дерев на 9 серпня 2025 року: Овнам — внутрішній вогонь, Рибам — творчий потік

9 серпня — день, коли енергія внутрішнього вогню та творчості проговорить до кожного знака. Дерева-покровителі надихають на рішучість, тонке відчуття й нові відкриття.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

Овен — ясен : внутрішній вогонь, цілеспрямованість, швидкі й інтуїтивні рішення.

Телець — дуб : стабільність, глибокий аналіз, міцне підґрунтя для планів.

Близнята — ліщина : здатність аналізувати, логіка, суспільне сприйняття.

Рак — горобина : чуттєвість, увага до дрібниць, духовне натхнення.

Лев — ліщина : творчий блиск, вплив на оточення, чарівність.

Діва — в’яз: гнучкість у деталях, здатність адаптуватися до зміни.

Терези — Виноградна лоза : виплекана дипломатія, баланс у відносинах.

Скорпіон — сосна : глибина, оновлення, сила незалежно від обставин.

Стрілець — яблуня : натхнення, нові ідеї, бажання поділитися теплом.

Козоріг — самшит : внутрішня дисципліна, чіткий курс, впевненість у зусиллях.

Водолій — клен : пошук нових горизонтів, інноваційні погляди, відкриття.

Риби — плющ: творчий потік, емоційна підтримка, інтуїтивне розуміння.

9 серпня — день, коли варто прислухатися до власних відчуттів і діяти, не відкладаючи. Сила дерев-покровителів підтримує кожен знак, допомагаючи поєднати рішучість із внутрішнім спокоєм та зробити крок назустріч змінам.

