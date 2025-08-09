ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 9 серпня 2025 року: Овнам — внутрішній вогонь, Рибам — творчий потік

9 серпня 2025 року — час внутрішнього пробудження та творчого злету. Енергія цього дня допоможе наважитися на важливі кроки, знайти гармонію з собою та відкрити нові горизонти, а дерева-покровителі підкажуть, у якому напрямку рухатися.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

9 серпня — день, коли енергія внутрішнього вогню та творчості проговорить до кожного знака. Дерева-покровителі надихають на рішучість, тонке відчуття й нові відкриття.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

  • Овен — ясен: внутрішній вогонь, цілеспрямованість, швидкі й інтуїтивні рішення.

  • Телець — дуб: стабільність, глибокий аналіз, міцне підґрунтя для планів.

  • Близнята — ліщина: здатність аналізувати, логіка, суспільне сприйняття.

  • Рак — горобина: чуттєвість, увага до дрібниць, духовне натхнення.

  • Лев — ліщина: творчий блиск, вплив на оточення, чарівність.

  • Діва — в’яз: гнучкість у деталях, здатність адаптуватися до зміни.

  • Терези — Виноградна лоза: виплекана дипломатія, баланс у відносинах.

  • Скорпіон — сосна: глибина, оновлення, сила незалежно від обставин.

  • Стрілець — яблуня: натхнення, нові ідеї, бажання поділитися теплом.

  • Козоріг — самшит: внутрішня дисципліна, чіткий курс, впевненість у зусиллях.

  • Водолій — клен: пошук нових горизонтів, інноваційні погляди, відкриття.

  • Риби — плющ: творчий потік, емоційна підтримка, інтуїтивне розуміння.

9 серпня — день, коли варто прислухатися до власних відчуттів і діяти, не відкладаючи. Сила дерев-покровителів підтримує кожен знак, допомагаючи поєднати рішучість із внутрішнім спокоєм та зробити крок назустріч змінам.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

