Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 9 вересня 2025 року: Овнам — сила дій, Рибам — душевний спокій

9 вересня 2025 року — день, коли варто поєднати впевненість у власних рішеннях із внутрішнім балансом.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа дерев підкажуть, як залишатися стійкими у справах і водночас берегти емоційну гармонію.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі знаків зодіаку

  • Овен — Дуб: сила, рішучість і впевненість у власних діях.

  • Телець — Осика: легкість у взаєминах і гнучкість у розв'язанні питань.

  • Близнята — Смерека: витривалість та здатність довести справи до кінця.

  • Рак — Маслина: гармонія й миролюбність у стосунках.

  • Лев — Ясен: ясність думки та прагнення до справедливості.

  • Діва — Бук: мудрість і стратегічний підхід до завдань.

  • Терези — Горобина: турбота про інших і душевне тепло у спілкуванні.

  • Скорпіон — Кипарис: врівноваженість і внутрішня стійкість.

  • Стрілець — Яблуня: радість, натхнення та відкритість у справах.

  • Козоріг — В’яз: сила волі, прагматичність і організованість.

  • Водолій — Граб: дисципліна і зосередженість на результаті.

  • Риби — Слива: душевний комфорт і внутрішня рівновага.

9 вересня 2025 року стане днем сили й гармонії. Дерева-покровителі допоможуть зосередитись на головному, уникнути зайвих емоційних коливань і зробити правильні кроки у важливих справах.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
258
Наступна публікація

