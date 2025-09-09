Кельтський гороскоп дерев на 9 вересня 2025 року: Овнам — сила дій, Рибам — душевний спокій

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Реклама

Дерева-покровителі кельтського гороскопа дерев підкажуть, як залишатися стійкими у справах і водночас берегти емоційну гармонію.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі знаків зодіаку

Овен — Дуб : сила, рішучість і впевненість у власних діях.

Телець — Осика : легкість у взаєминах і гнучкість у розв'язанні питань.

Близнята — Смерека : витривалість та здатність довести справи до кінця.

Рак — Маслина : гармонія й миролюбність у стосунках.

Лев — Ясен : ясність думки та прагнення до справедливості.

Діва — Бук : мудрість і стратегічний підхід до завдань.

Терези — Горобина : турбота про інших і душевне тепло у спілкуванні.

Скорпіон — Кипарис : врівноваженість і внутрішня стійкість.

Стрілець — Яблуня : радість, натхнення та відкритість у справах.

Козоріг — В’яз : сила волі, прагматичність і організованість.

Водолій — Граб : дисципліна і зосередженість на результаті.

Риби — Слива: душевний комфорт і внутрішня рівновага.

9 вересня 2025 року стане днем сили й гармонії. Дерева-покровителі допоможуть зосередитись на головному, уникнути зайвих емоційних коливань і зробити правильні кроки у важливих справах.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.