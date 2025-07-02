Кельтський гороскоп дерев на липень 2025 року: що підказує природа кожному знаку зодіаку

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Дерева кельтського календаря розкривають, як це зробити кожному зі знаків.

Липень об’єднує у собі зрілість літа, тишу дозрівання та перші сигнали змін. У кельтському календарі це період, коли дерева розкривають свої справжні якості — міцність, терпіння і магічний вплив на людину.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

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Поради дерев для кожного знака зодіаку

Овен — дуб

Час згадати про коріння. Дуб дає стабільність і внутрішню опору. Дійте впевнено, але пам’ятайте: сила — не в тиску, а в стійкості.

Телець — верба

Верба підказує гнучкість. Цей місяць про м’яке прийняття змін. Якщо відпустите контроль — отримаєте більше, ніж планували.

Близнята — глід

Глід говорить про баланс між поверхнею і глибиною. Вам корисно уповільнитися і зануритися у себе. Не все варто проговорювати — щось варто прожити мовчки.

Рак — береза

Береза очищає. Липень — чудовий час, щоб звільнитися від старого, зробити «генеральне прибирання» в серці. З’явиться нова легкість.

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Лев — кипарис

Кипарис дає благородну сміливість. Ви готові показати себе світу — робіть це чесно, без масок. Ваша щирість приваблює.

Діва — горобина

Час довіритися внутрішньому компасу. Горобина несе передчуття, інтуїцію й тонке бачення. Прислухайтеся — не все можна обґрунтувати логікою.

Терези — ліщина

Місяць нових ідей. Фундук — дерево знання, символ мудрості. Ваша здатність бачити суть — головна суперсила липня.

Скорпіон — ясен

Ясен дає трансформацію. Ви готові пройти глибокий внутрішній шлях, але не поспішайте. Приймайте зміну як мандрівку, а не як мету.

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Стрілець — яблуня

Ваша душа просить краси й кохання. Яблуня допомагає зцілити серце. Час дарувати тепло — і собі, і світу.

Козоріг — сосна

Сосна навчає дихати на повні груди. Ваша цілеспрямованість вражає, але липень просить сповільнитись і згадати про прості радощі.

Водолій — в’яз

В’яз — дерево мислителів. Місяць дарує глибину розуміння, нові ідеї, філософські прозріння. Записуйте — ці думки можуть змінити напрям.

Риби — тополя

Тополя відкрита до неба. Ви вразливі й тонкі — і саме в цьому ваша сила. У липні дозвольте собі мріяти, не стримуючи уяву.

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Липень — це місяць внутрішньої перебудови через любов, гармонію і творчість. Кельтські дерева шепочуть: не женіться, а прислухайтеся. Все, що справжнє, дозріває повільно. І ви — також.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.