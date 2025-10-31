Кельтський гороскоп дерев на листопад 2025 року: Ракам — ніжність, Козорогам — сила духу

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Кельтські дерева цього місяця нагадують: сила не в тому, щоб діяти, а в тому, щоб дозволити процесам відбутися природно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для кожного знака

Овен — Дуб. Місяць укорінення та зосередження. Дуб надає витривалості й допомагає триматися власного шляху, навіть коли світ сповільнюється.

Реклама

Телець — Кипарис. Спокій і внутрішня опора. Кипарис заспокоює розум і зміцнює серце, вчить знаходити красу у простоті.

Близнята — Маслина. Примирення, гармонія, теплі контакти. Маслина згладжує гострі кути й допомагає зрозуміти, з ким і що справді варте вашої енергії.

Рак — Липа. Душевна ніжність, відчуття дому, турбота про близьких. Липа підтримує емоційний баланс і повертає внутрішній спокій.

Лев — Ясен. Глибока інтуїція і ясність намірів. Це місяць, коли треба не виступати на сцені, а слухати серце.

Реклама

Діва — Верба. М’якість, емоційна чутливість і прийняття. Верба навчає плинути за ритмом життя, не намагаючись усе контролювати.

Терези — Горобина. Гармонізація стосунків, доброта і світло серця. Горобина знімає напругу й допомагає знайти баланс між обов’язками та почуттями.

Скорпіон — Смерека. Глибока трансформація, тиша, внутрішня чистота. Смерека допомагає пройти період змін гідно й без страху.

Стрілець — Клен. Нові ідеї та м’яке відродження натхнення. Клен відкриває бачення майбутнього й готує до зростання після спокою.

Реклама

Козоріг — Бук. Сила духу, ясність і дисципліна. Бук укріплює внутрішній стрижень і нагадує: стабільність — це теж форма любові.

Водолій — Осика. Відпускання минулого, легкість і гнучкість. Осика допомагає не триматися за старе й відкривати нові простори мислення.

Риби — Слива. Очищення, ніжність і душевне відновлення. Слива зцілює серце й дає м’яке відчуття спокою після емоційних бур.

Листопад 2025 року — це не про дії, а про внутрішнє визрівання.

Кельтські дерева нагадують: навіть у тиші життя триває. Саме в глибині, коли все завмирає, народжується нова сила, новий сенс і новий цикл.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків

Як правило, останній осінній місяць, що здебільшого минає під знаком Скорпіона, який жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.

Автор публікації