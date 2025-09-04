Кельтський гороскоп дерев на осінь 2025 року для всіх знаків зодіаку

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти баланс між завершенням і оновленням, даруючи натхнення для планів у гармонії з природою.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

У кельтській традиції осінь починається з енергії виноградної лози — символу врожаю, радості та витривалості. Це дерево нагадує про прийняття результатів своєї праці, святкування досягнутого та мудре використання плодів життя.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен — Дуб : внутрішня сила та впевненість. Осінь допоможе завершити важливі справи й утвердитися у досягнутому.

Телець — Береза : гармонія та чистота. Тельці знайдуть душевний відпочинок і злагоду в родині.

Близнята — Клен : ідеї та легкість. Осінь подарує натхнення, нові контакти й активність у справах.

Рак — Верба : чутливість і ніжність. Ракам захочеться внутрішнього затишку та емоційної близькості.

Лев — Ясен : ясність та сила. Осінь допоможе розставити пріоритети і сміливо рухатися вперед.

Діва — Горобина : турбота й мудрість. Діви зможуть зосередитись на деталях і довести справи до завершення.

Терези — Осика : гнучкість і дипломатія. Терези навчаться легко знаходити баланс у стосунках і справах.

Скорпіон — Тис : глибина та трансформація. Осінь стане періодом внутрішніх змін і нових рішень.

Стрілець — Виноградна лоза : урожай і радість. Стрільці зможуть пожинати плоди своїх зусиль і відкривати нові можливості.

Козоріг — Самшит : витримка і стабільність. Козороги впевнено рухатимуться до довгострокових цілей.

Водолій — Гліцинія : творчість і натхнення. Осінь принесе нові ідеї й розширення світогляду.

Риби — Плющ: емпатія та єдність. Риби відчують душевний комфорт і гармонію у спілкуванні.

Осінь 2025 року — це пора вдячності, підбивання підсумків і водночас внутрішнього оновлення. Дерево сезону — Виноградна лоза — символізує радість врожаю та внутрішню силу, а дерева-покровителі для кожного знака зодіаку підкажуть, як прожити цей період у гармонії й підготуватися до нового циклу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

