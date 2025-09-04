ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на осінь 2025 року для всіх знаків зодіаку

Осінь 2025 року — час збору врожаю, внутрішнього спокою і запуску нового циклу. Це період, коли важливо підбивати підсумки, бути вдячними за здобуте й водночас готуватися до нового етапу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти баланс між завершенням і оновленням, даруючи натхнення для планів у гармонії з природою.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

У кельтській традиції осінь починається з енергії виноградної лози — символу врожаю, радості та витривалості. Це дерево нагадує про прийняття результатів своєї праці, святкування досягнутого та мудре використання плодів життя.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Дуб: внутрішня сила та впевненість. Осінь допоможе завершити важливі справи й утвердитися у досягнутому.

  • Телець — Береза: гармонія та чистота. Тельці знайдуть душевний відпочинок і злагоду в родині.

  • Близнята — Клен: ідеї та легкість. Осінь подарує натхнення, нові контакти й активність у справах.

  • Рак — Верба: чутливість і ніжність. Ракам захочеться внутрішнього затишку та емоційної близькості.

  • Лев — Ясен: ясність та сила. Осінь допоможе розставити пріоритети і сміливо рухатися вперед.

  • Діва — Горобина: турбота й мудрість. Діви зможуть зосередитись на деталях і довести справи до завершення.

  • Терези — Осика: гнучкість і дипломатія. Терези навчаться легко знаходити баланс у стосунках і справах.

  • Скорпіон — Тис: глибина та трансформація. Осінь стане періодом внутрішніх змін і нових рішень.

  • Стрілець — Виноградна лоза: урожай і радість. Стрільці зможуть пожинати плоди своїх зусиль і відкривати нові можливості.

  • Козоріг — Самшит: витримка і стабільність. Козороги впевнено рухатимуться до довгострокових цілей.

  • Водолій — Гліцинія: творчість і натхнення. Осінь принесе нові ідеї й розширення світогляду.

  • Риби — Плющ: емпатія та єдність. Риби відчують душевний комфорт і гармонію у спілкуванні.

Осінь 2025 року — це пора вдячності, підбивання підсумків і водночас внутрішнього оновлення. Дерево сезону — Виноградна лоза — символізує радість врожаю та внутрішню силу, а дерева-покровителі для кожного знака зодіаку підкажуть, як прожити цей період у гармонії й підготуватися до нового циклу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
111
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie