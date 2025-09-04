- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на осінь 2025 року для всіх знаків зодіаку
Осінь 2025 року — час збору врожаю, внутрішнього спокою і запуску нового циклу. Це період, коли важливо підбивати підсумки, бути вдячними за здобуте й водночас готуватися до нового етапу.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти баланс між завершенням і оновленням, даруючи натхнення для планів у гармонії з природою.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
У кельтській традиції осінь починається з енергії виноградної лози — символу врожаю, радості та витривалості. Це дерево нагадує про прийняття результатів своєї праці, святкування досягнутого та мудре використання плодів життя.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Овен — Дуб: внутрішня сила та впевненість. Осінь допоможе завершити важливі справи й утвердитися у досягнутому.
Телець — Береза: гармонія та чистота. Тельці знайдуть душевний відпочинок і злагоду в родині.
Близнята — Клен: ідеї та легкість. Осінь подарує натхнення, нові контакти й активність у справах.
Рак — Верба: чутливість і ніжність. Ракам захочеться внутрішнього затишку та емоційної близькості.
Лев — Ясен: ясність та сила. Осінь допоможе розставити пріоритети і сміливо рухатися вперед.
Діва — Горобина: турбота й мудрість. Діви зможуть зосередитись на деталях і довести справи до завершення.
Терези — Осика: гнучкість і дипломатія. Терези навчаться легко знаходити баланс у стосунках і справах.
Скорпіон — Тис: глибина та трансформація. Осінь стане періодом внутрішніх змін і нових рішень.
Стрілець — Виноградна лоза: урожай і радість. Стрільці зможуть пожинати плоди своїх зусиль і відкривати нові можливості.
Козоріг — Самшит: витримка і стабільність. Козороги впевнено рухатимуться до довгострокових цілей.
Водолій — Гліцинія: творчість і натхнення. Осінь принесе нові ідеї й розширення світогляду.
Риби — Плющ: емпатія та єдність. Риби відчують душевний комфорт і гармонію у спілкуванні.
Осінь 2025 року — це пора вдячності, підбивання підсумків і водночас внутрішнього оновлення. Дерево сезону — Виноградна лоза — символізує радість врожаю та внутрішню силу, а дерева-покровителі для кожного знака зодіаку підкажуть, як прожити цей період у гармонії й підготуватися до нового циклу.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.