Кельтський гороскоп дерев на серпень 2025 року: Близнятам — нові можливості, Левам — впевненість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Кельтський гороскоп дерев — це давня система, створена друїдами, у якій кожному знаку зодіаку відповідає дерево‑покровитель. Воно впливає на ваш енергетичний фон, підказує оптимальні рішення та допомагає знайти гармонію з собою і світом. У серпні 2025 року дерева наділятимуть нас силою для рішучих кроків, внутрішнього оновлення та пошуку нових шляхів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на серпень 2025 року

Овен — дуб : місяць впевненості, сили та відстоювання власних позицій.

Телець — каштан : стабільність і внутрішня гідність допоможуть зберегти баланс.

Близнята — береза : нові можливості у справах і стосунках, легкість у спілкуванні.

Рак — верба : емоційна рівновага та чутливість до потреб близьких.

Лев — горіх : впевненість у виборі та чіткість пріоритетів.

Діва — горобина : увага до деталей, вміння помічати важливе у дрібницях.

Терези — осика : гнучкість та адаптація до змін без стресу.

Скорпіон — тис : стратегічні дії та витримка в будь-яких обставинах.

Стрілець — клен : натхнення для нових ідей і відкритість до подорожей.

Козоріг — самшит : стабільність, чітке планування і послідовність.

Водолій — гліцинія : творчий підйом, розвиток нових проєктів.

Риби — плющ: пошук підтримки та ресурсів, зміцнення важливих зв’язків.

Серпень 2025 року — це період, коли внутрішня сила та натхнення йдуть поруч. Дерева‑покровителі допоможуть кожному знаку зодіаку діяти рішуче, але з гармонією у серці. Місяць сприятиме як завершенню старих справ, так і старту нових починань, які принесуть стабільність та задоволення.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

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