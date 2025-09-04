Кельтський гороскоп дерев на вересень 2025 року для всіх знаків зодіаку

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку зодіаку краще зрозуміти власні ресурси, впевнено діяти і знаходити баланс між чуттям та розумом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків

Овен — Граб : сила структури та дисципліни. Вересень допоможе Овнам впорядкувати хаос і навести лад у планах.

Телець — Оливка : дерево миру та згоди. Тельці відчують потребу в гармонії та пошуку компромісів у стосунках.

Близнята — Липа : дерево м’якості й затишку. Близнята зможуть відчути більше тепла у спілкуванні й відновити емоційні ресурси.

Рак — Сосна : символ витривалості. Раки отримають енергію для стійкості й подолання викликів.

Лев — Яблуня : дерево радості й кохання. Левам вересень принесе натхнення у стосунках і приємні емоційні моменти.

Діва — Кипарис : дерево стабільності. Діви зможуть відчути внутрішній спокій і впевненість у прийнятих рішеннях.

Терези — Бук : символ мудрості. Терези навчаться приймати зважені рішення та бачити перспективу ширше.

Скорпіон — Виноградна лоза : дерево врожаю. Скорпіони зможуть пожинати результати своєї праці і відчути радість завершення етапів.

Стрілець — Інжир : дерево комфорту й багатства. Стрільцям вересень подарує натхнення у побуті й нові ідеї для розвитку.

Козоріг — В’яз : символ упорядкованості. Козороги зможуть вибудувати чітку систему в роботі та житті.

Водолій — Чорна бузина : дерево очищення. Водолії відчують потребу звільнитися від непотрібного й відкритися новому.

Риби — Слива: символ внутрішнього спокою та ніжності. Риби знайдуть душевну рівновагу та емоційний комфорт.

Вересень 2025 року — це місяць ясності та гармонізації. Дерева-покровителі підкажуть, як правильно завершувати справи, знаходити внутрішній спокій і створювати простір для нових можливостей.

