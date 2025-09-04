ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на вересень 2025 року для всіх знаків зодіаку

Вересень 2025 року відкриває осінній сезон новими ритмами природи. Це місяць, коли варто поєднати врожайність літа з підготовкою до глибшого внутрішнього періоду.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку зодіаку краще зрозуміти власні ресурси, впевнено діяти і знаходити баланс між чуттям та розумом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків

  • Овен — Граб: сила структури та дисципліни. Вересень допоможе Овнам впорядкувати хаос і навести лад у планах.

  • Телець — Оливка: дерево миру та згоди. Тельці відчують потребу в гармонії та пошуку компромісів у стосунках.

  • Близнята — Липа: дерево м’якості й затишку. Близнята зможуть відчути більше тепла у спілкуванні й відновити емоційні ресурси.

  • Рак — Сосна: символ витривалості. Раки отримають енергію для стійкості й подолання викликів.

  • Лев — Яблуня: дерево радості й кохання. Левам вересень принесе натхнення у стосунках і приємні емоційні моменти.

  • Діва — Кипарис: дерево стабільності. Діви зможуть відчути внутрішній спокій і впевненість у прийнятих рішеннях.

  • Терези — Бук: символ мудрості. Терези навчаться приймати зважені рішення та бачити перспективу ширше.

  • Скорпіон — Виноградна лоза: дерево врожаю. Скорпіони зможуть пожинати результати своєї праці і відчути радість завершення етапів.

  • Стрілець — Інжир: дерево комфорту й багатства. Стрільцям вересень подарує натхнення у побуті й нові ідеї для розвитку.

  • Козоріг — В’яз: символ упорядкованості. Козороги зможуть вибудувати чітку систему в роботі та житті.

  • Водолій — Чорна бузина: дерево очищення. Водолії відчують потребу звільнитися від непотрібного й відкритися новому.

  • Риби — Слива: символ внутрішнього спокою та ніжності. Риби знайдуть душевну рівновагу та емоційний комфорт.

Вересень 2025 року — це місяць ясності та гармонізації. Дерева-покровителі підкажуть, як правильно завершувати справи, знаходити внутрішній спокій і створювати простір для нових можливостей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

