Кельтський гороскоп дерев на жовтень 2025 року: Ракам — душевний спокій, Дівам — ясність думок
Жовтень 2025 року — це час глибокої трансформації, коли природа вчить нас відпускати старе, щоб звільнити місце для нового.
Осінній вітер нагадує про циклічність життя, а дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають кожному знаку зодіаку пройти цей період із мудрістю, внутрішнім спокоєм і вірою в оновлення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі жовтня
Овен — Дуб: місяць сили та витривалості. Ви зможете реалізувати задумане, якщо діятимете послідовно.
Телець — Маслина: час для збереження миру і стабільності. Гармонія у стосунках стане головною темою місяця.
Близнята — Клен: відкриття нових шляхів, знайомства і натхнення. Дозвольте собі більше свободи.
Рак — Липа: період душевного спокою і теплих зустрічей. Енергія серця підкаже правильний напрямок.
Лев — Бук: місяць упевненості й мудрих рішень. Ваш авторитет зросте, якщо проявите витримку.
Діва — Граб: ясність думок, уважність до деталей і вміння структурувати хаос.
Терези — Горобина: баланс між зовнішньою дією та внутрішньою гармонією. Добрі справи принесуть радість.
Скорпіон — Смерека: оновлення після глибоких роздумів. Настає час рішучих змін.
Стрілець — Осика: легкість і спонтанність повернуть віру у власні сили.
Козоріг — В’яз: стабільність і стратегічне бачення. Ваші рішення вплинуть на майбутнє.
Водолій — Яблуня: натхнення, м’якість і внутрішня свобода. Ви зможете створити щось справді нове.
Риби — Слива: глибока емоційна рівновага і духовне оновлення. Важливо більше довіряти інтуїції.
Жовтень 2025 року стане періодом внутрішнього оновлення та усвідомлення своїх справжніх бажань. Дерева-покровителі допоможуть знайти спокій у серці, зміцнити внутрішню опору й побачити, що кожне завершення — це початок нового циклу.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
