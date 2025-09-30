Кельтський гороскоп дерев на жовтень 2025 року: Ракам — душевний спокій, Дівам — ясність думок

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Осінній вітер нагадує про циклічність життя, а дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають кожному знаку зодіаку пройти цей період із мудрістю, внутрішнім спокоєм і вірою в оновлення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі жовтня

Овен — Дуб : місяць сили та витривалості. Ви зможете реалізувати задумане, якщо діятимете послідовно.

Телець — Маслина : час для збереження миру і стабільності. Гармонія у стосунках стане головною темою місяця.

Близнята — Клен : відкриття нових шляхів, знайомства і натхнення. Дозвольте собі більше свободи.

Рак — Липа : період душевного спокою і теплих зустрічей. Енергія серця підкаже правильний напрямок.

Лев — Бук : місяць упевненості й мудрих рішень. Ваш авторитет зросте, якщо проявите витримку.

Діва — Граб : ясність думок, уважність до деталей і вміння структурувати хаос.

Терези — Горобина : баланс між зовнішньою дією та внутрішньою гармонією. Добрі справи принесуть радість.

Скорпіон — Смерека : оновлення після глибоких роздумів. Настає час рішучих змін.

Стрілець — Осика : легкість і спонтанність повернуть віру у власні сили.

Козоріг — В’яз : стабільність і стратегічне бачення. Ваші рішення вплинуть на майбутнє.

Водолій — Яблуня : натхнення, м’якість і внутрішня свобода. Ви зможете створити щось справді нове.

Риби — Слива: глибока емоційна рівновага і духовне оновлення. Важливо більше довіряти інтуїції.

Жовтень 2025 року стане періодом внутрішнього оновлення та усвідомлення своїх справжніх бажань. Дерева-покровителі допоможуть знайти спокій у серці, зміцнити внутрішню опору й побачити, що кожне завершення — це початок нового циклу.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.