ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на жовтень 2025 року: Ракам — душевний спокій, Дівам — ясність думок

Жовтень 2025 року — це час глибокої трансформації, коли природа вчить нас відпускати старе, щоб звільнити місце для нового.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Осінній вітер нагадує про циклічність життя, а дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають кожному знаку зодіаку пройти цей період із мудрістю, внутрішнім спокоєм і вірою в оновлення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі жовтня

  • Овен — Дуб: місяць сили та витривалості. Ви зможете реалізувати задумане, якщо діятимете послідовно.

  • Телець — Маслина: час для збереження миру і стабільності. Гармонія у стосунках стане головною темою місяця.

  • Близнята — Клен: відкриття нових шляхів, знайомства і натхнення. Дозвольте собі більше свободи.

  • Рак — Липа: період душевного спокою і теплих зустрічей. Енергія серця підкаже правильний напрямок.

  • Лев — Бук: місяць упевненості й мудрих рішень. Ваш авторитет зросте, якщо проявите витримку.

  • Діва — Граб: ясність думок, уважність до деталей і вміння структурувати хаос.

  • Терези — Горобина: баланс між зовнішньою дією та внутрішньою гармонією. Добрі справи принесуть радість.

  • Скорпіон — Смерека: оновлення після глибоких роздумів. Настає час рішучих змін.

  • Стрілець — Осика: легкість і спонтанність повернуть віру у власні сили.

  • Козоріг — В’яз: стабільність і стратегічне бачення. Ваші рішення вплинуть на майбутнє.

  • Водолій — Яблуня: натхнення, м’якість і внутрішня свобода. Ви зможете створити щось справді нове.

  • Риби — Слива: глибока емоційна рівновага і духовне оновлення. Важливо більше довіряти інтуїції.

Жовтень 2025 року стане періодом внутрішнього оновлення та усвідомлення своїх справжніх бажань. Дерева-покровителі допоможуть знайти спокій у серці, зміцнити внутрішню опору й побачити, що кожне завершення — це початок нового циклу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie