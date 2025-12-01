Кельтський гороскоп дерев на зиму: сезон внутрішньої сили і тихих рішень

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Зима у кельтській традиції — це час тиші, укорінення та внутрішньої роботи. Протягом трьох зимових місяців енергія дерев стає більш зосередженою: вони допомагають побачити істинні бажання, відпустити зайве та підготувати ґрунт для весняних змін.

Цей сезон не вимагає поспіху — тільки чесності, стабільного руху й уважного слухання себе.

Овен — Дуб

Прогноз: Зима дає вам стійкість і сили завершити важливі справи. Ви зможете розставити пріоритети, упорядкувати роботу й ухвалити рішення, які довго відкладали. Це сезон зібраності і твердої опори.

Телець — Яблуня

Прогноз: Зима буде м’якою та гармонійною. Ви зосередитесь на комфорті, стосунках і внутрішньому спокої. Є шанс відновити важливі зв’язки та знайти більше тепла в повсякденних речах.

Близнята — Верба

Прогноз: Зима допоможе вам глибше почути себе. Інтуїція стане провідником у рішеннях, а емоції покажуть, куди рухатися далі. Це сезон тихих інсайтів і внутрішнього переформатування.

Рак — Горобина

Прогноз: Зима принесе захист і відчуття опори. Ви зможете позбутися того, що виснажує, і повернути собі внутрішню рівновагу. Добре займатися духовними практиками та турботою про себе.

Лев — Ясен

Прогноз: Зима відкриє нові ідеї та перспективи. Ви по-іншому подивитеся на цілі, зможете побудувати нову стратегію і зробити крок уперед у професійній сфері.

Діва — Глід

Прогноз: Зима допоможе розібратися з емоціями та знайти спокій у питаннях, які довго залишались невирішеними. Ви станете уважнішими до себе та своїх кордонів.

Терези — Тополя

Прогноз: Зима стане часом важливих рішень. Ви зможете визначитися з напрямком, відмовитися від зайвого й нарешті відчути баланс, якого давно не вистачало.

Скорпіон — Горіх

Прогноз: Зима дасть вам ясність у складних питаннях. Ви побачите суть ситуацій і людей. Це сезон стратегічних кроків і точних рішень.

Стрілець — Бузина

Прогноз: Зима допоможе вам завершити старі справи й очистити простір. Ви відпустите минуле й оновите внутрішній стан, що відкриє шлях до нових можливостей.

Козоріг — Береза

Прогноз: Зима принесе світлі зміни. Ви відчуєте оновлення й зможете почати новий етап у роботі, стосунках або особистому розвитку. Це сезон свіжих рішень і легкого перезавантаження.

Водолій — Кедр

Прогноз: Зима зміцнить вашу внутрішню силу. Ви зможете тримати фокус, працювати послідовно і поступово зміцнювати свої позиції у важливих сферах життя.

Риби — Ялиця

Прогноз: Зима подарує глибоке відчуття інтуїтивного напрямку. Ви знайдете відповіді, які давно шукали, і відкриєте в собі нові творчі або емоційні ресурси.

Зима 2025–2026 років — сезон тиші, стабільності й внутрішнього очищення. Енергія дерев допомагає кожному знаку знайти опору, повернути ясність і підготуватися до весняного зростання. Це час, коли треба менше поспішати й більше слухати себе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

