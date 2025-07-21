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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп на 21 липня 2025 року: Ракам — опора і впевненість, Водоліям — натхнення і м’якість

21 липня дерева підказують, як заспокоїти емоції, відновити внутрішню рівновагу та зробити важливі висновки. Особливо сприятливим буде день для Раків, Водоліїв та Тельців.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Кельтський гороскоп дерев - це система, заснована на спостереженнях за природними циклами та пов’язана з 13 сакральними деревами. Кожне дерево має свій характер і "опікується" людьми певного періоду народження. Вплив дерев допомагає краще розуміти себе, знайти підтримку у складні моменти й налаштуватися на гармонію.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен — ясен

Сьогодні важливо не боротися з обставинами, а знайти в них джерело натхнення. Ясен допоможе розширити світогляд і зібрати сили для майбутніх звершень.

Телець — верба

Це день для емоційного відновлення. Верба вчить бути м’яким, але стійким: не пригнічуйте почуттів, дозвольте їм текти й звільняти.

Близнюки — глід

День обіцяє активне спілкування, зустрічі та невеликі пригоди. Глід допомагає зберігати рівновагу між внутрішнім і зовнішнім світом.

Рак — дуб

Символ сили та витривалості дає вам опору. Сьогодні можна зробити важливі висновки, прийняти відповідальність або підтримати когось, хто цього потребує.

Лев — горобина

Енергія дня підказує: ваша щедрість і мудрість зараз особливо цінні. Горобина допомагає побачити глибше й обрати правильний напрямок, навіть у сумнівах.

Діва — ліщина

Ідеальний час для навчання, досліджень або роботи з деталями. Ліщина активізує інтелект, а також дарує ясність у складних питаннях.

Терези — виноградна лоза

День закликає до внутрішньої гармонії. Уникайте крайнощів і поспішних рішень — все важливе дозріє вчасно, як грона на лозі.

Скорпіон — тис

Ваша трансформація триває. Тис нагадує: іноді потрібно залишити щось у минулому, щоб відкрити шлях новому. Дійте обережно, але впевнено.

Стрілець — тростина

Сьогоднішній день — про правду. Сміливо озвучуйте те, що довго тримали в собі. Тростина дає вам силу для чесного діалогу — з собою й іншими.

Козоріг — бузина

Старі переконання більше не працюють. Бузина спонукає звільнитися від тиску і подивитися на світ легше, з відкритістю до нового досвіду.

Водолій — верба

Натхнення, чутливість, мрії — усе це сьогодні на поверхні. Іва підтримує глибокі емоції, допомагає виразити їх у творчості або щирій розмові.

Риби — береза

Час оновлення. Береза відкриває енергію нового початку, очищає простір для м’яких змін. Дозвольте собі оновити хоча б одну звичку — це вже рух.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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