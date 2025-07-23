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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
3 хв

Кельтський гороскоп на 24 липня 2025 року: Близнятам — натхнення, Дівам — глибина

24 липня енергії дня дарують тонке розуміння себе та інших — у центрі символіки горобина і бузина: дерево натхнення і дерево інтуїції.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © Pexels

Кельтський гороскоп дерев базується на давньому розумінні природи як джерела сили, ритмів і підказок для людини. У цьому календарі кожен день має дерево-покровителя, яке впливає на настрій, енергетику й перебіг подій. 24 липня проходить під знаком горобини та бузини — дерев, що відкривають серце до натхнення, глибокої інтуїції й гармонії у спілкуванні. Це час, коли тонко відчуте слово, інтуїтивне рішення чи несподіване прозріння можуть змінити хід подій.

Що саме дерева радять кожному знаку — читайте нижче у містичному гороскопі від езотерикині Олени Кузьмич.

Овнам — відкриття нового бачення

Дерево: береза
Сьогодні вам хочеться змін — і вони можливі, якщо дозволите собі відійти від звичного. Береза дає легкість для перезапуску і нового мислення.

Тельцям — м’який внутрішній рух

Дерево: верба
День сприяє емоційним практикам, спілкуванню з близькими і повільному, але глибокому самопізнанню. Верба веде вас лагідно.

Близнятам — натхнення в кожному слові

Дерево: горобина
Ваше слово сьогодні має вагу — особливо добре вдаватимуться творчі справи, переговори і публічні виступи. Горобина підсилює вашу здатність впливати красиво.

Ракам — врівноваження через емоції

Дерево: верба
Цей день просить вас не відсторонюватися від власних почуттів. Те, що ви проживаєте, має значення. Верба допоможе ніжно підтримати себе.

Левам — відвертість із собою

Дерево: дуб
Після рішучості попередніх днів, дуб сьогодні просить чесності. Чи дійсно ваші рішення вам служать? Час перевірити глибини.

Дівам — інтуїтивне прозріння

Дерево: бузина
Ви можете раптово усвідомити те, що довго вислизало. Бузина активує вашу підсвідомість — запишіть сни, зверніть увагу на знаки.

Терезам — спокій серед слів

Дерево: горобина
Уникайте суперечок — краще знайдіть спосіб сказати те саме, але з любов’ю. Горобина підтримає у створенні гармонії через голос.

Скорпіонам — внутрішній світ як джерело

Дерево: бузина
Ваша глибина сьогодні — ваша сила. Не бійтеся зануритися у себе. Бузина вестиме туди, де росте ваша мудрість.

Стрільцям — довіритися моменту

Дерево: вільха
Не плануйте жорстко. Сьогодні день змін, які ведуть до кращого. Вільха дає гнучкість мислення і силу адаптації.

Козерогам — м’якість у формі

Дерево: дуб
Ваш авторитет не вимагає тиску. Дуб сьогодні дає вам спокійну твердість — вас почують навіть у мовчанні.

Водоліям — натхнення в деталях

Дерево: горобина
Маленькі речі сьогодні мають велике значення. Горобина дарує вам здатність помічати красу навіть у непомітному.

Рибам — захист через глибину

Дерево: бузина
Ваша інтуїція гостра, як ніколи. Бузина допомагає відмежуватися від зайвого і відчути, що вас живить, а що — виснажує.

24 липня — день натхнення, інтуїції та тонких емоцій. Горобина активує силу слова й краси, бузина — глибину душі та захист. Вони ведуть до гармонії — якщо ви слухаєте себе уважно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.

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