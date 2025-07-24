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- Астрологія
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Кельтський гороскоп на 25 липня 2025 року: Овнам — оновлення, Скорпіонам — проникливість
25 липня підсилює нас дерева ясені й берези — символи оновлення, прозорості та глибокої свідомості. День сприяє усвідомленню справжніх бажань і руху в новому напрямку.
Кельтський гороскоп дерев — це система, у якій природа підказує людині шлях до гармонії. Кожен день має свого зеленого покровителя — дерево, що формує настрій і внутрішню динаміку. 25 липня — час, коли дерева береза та ясен вчать оновлювати мислення, позбавлятися зайвого й шукати істину. Їхня енергія підходить для нових починань, чітких рішень та інтуїтивного зчитування знаків.
Що саме дерева радять кожному знаку — читайте нижче у містичному гороскопі від езотерикині Олени Кузьмич.
Овнам — свіже дихання новизни
Дерево: береза
Береза відкриває перед вами нову главу. День гарно підходить для перезавантаження: змініть щось у побуті, зовнішності чи способі мислення. Легкість — ваш провідник.
Тельцям — затишна стабільність
Дерево: тис
Тис допомагає глибше зануритися в справи, які потребують терпіння. Не поспішайте — ваша сила сьогодні у спокійній наполегливості та вірності собі.
Близнятам — зосереджена мудрість
Дерево: каштан
Каштан радить вам сфокусуватися на одному завданні. Пильність і ясність принесуть набагато більше, ніж поверхнева активність. Працюйте глибоко — й отримаєте плоди.
Ракам — гнучка стійкість
Дерево: вільха
Вільха підтримує вас у змінах, які ви давно відкладали. Не бійтеся трохи відійти від звичного сценарію. Невідоме — це не загроза, а шанс на розвиток.
Левам — впевненість у почуттях
Дерево: осика
Осика допомагає опанувати коливання. Якщо ви вагаєтесь — згадайте, хто ви є. Сьогодні час чітко заявити про свої наміри і не сумніватися в собі.
Дівам — рух до оновлення
Дерево: горіх
Горіх підтримує вас у пошуках нових знань і сенсів. Ви готові до внутрішньої перебудови — день ідеально підходить для навчання, аналізу та планування.
Терезам — баланс крізь дію
Дерево: клен
Клен радить не зависати в роздумах. Ваша природна дипломатія сьогодні поєднується з рішучістю. Маленький крок вперед змінить ситуацію на краще.
Скорпіонам — пронизливий погляд
Дерево: ясен
Ясен загострює вашу інтуїцію. Ви здатні побачити суть речей і викрити ілюзії. Довіряйте своєму баченню — навіть якщо інші його не поділяють.
Стрільцям — мудрість у простому
Дерево: дерен
Дерен дарує ясність у буденності. Зверніть увагу на дрібниці — саме в них ключ до великих змін. День добрий для прибирання, зустрічей і повернення до себе.
Козерогам — вкоріненість і витримка
Дерево: граб
Граб тримає структуру, коли інші вагаються. Використайте день, щоб зміцнити свої позиції: фінансово, професійно або морально. Ви — опора.
Водоліям — відлуння майбутнього
Дерево: ліщина
Ліщина дарує ознаки прийдешнього. Ваш розум сьогодні особливо чутливий до символів. Прислухайтеся до снів, знаків, несподіваних слів — у них відповідь.
Рибам — ніжність і присутність
Дерево: слива
Слива запрошує вас до м’якого споглядання. Не треба бігти — просто будьте тут і зараз. Красу моменту відкриває спокій, а не напруга.
25 липня — день для тих, хто готовий бачити глибше. Береза надихає на легкість і перезапуск, ясен — на проникливість і чітке бачення. Вони не просто змінюють погляд — вони змінюють сам шлях.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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