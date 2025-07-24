Кельтський гороскоп на 25 липня 2025 року: Овнам — оновлення, Скорпіонам — проникливість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Кельтський гороскоп дерев — це система, у якій природа підказує людині шлях до гармонії. Кожен день має свого зеленого покровителя — дерево, що формує настрій і внутрішню динаміку. 25 липня — час, коли дерева береза та ясен вчать оновлювати мислення, позбавлятися зайвого й шукати істину. Їхня енергія підходить для нових починань, чітких рішень та інтуїтивного зчитування знаків.

Що саме дерева радять кожному знаку — читайте нижче у містичному гороскопі від езотерикині Олени Кузьмич.

Овнам — свіже дихання новизни

Дерево: береза

Береза відкриває перед вами нову главу. День гарно підходить для перезавантаження: змініть щось у побуті, зовнішності чи способі мислення. Легкість — ваш провідник.

Реклама

Тельцям — затишна стабільність

Дерево: тис

Тис допомагає глибше зануритися в справи, які потребують терпіння. Не поспішайте — ваша сила сьогодні у спокійній наполегливості та вірності собі.

Близнятам — зосереджена мудрість

Дерево: каштан

Каштан радить вам сфокусуватися на одному завданні. Пильність і ясність принесуть набагато більше, ніж поверхнева активність. Працюйте глибоко — й отримаєте плоди.

Ракам — гнучка стійкість

Дерево: вільха

Вільха підтримує вас у змінах, які ви давно відкладали. Не бійтеся трохи відійти від звичного сценарію. Невідоме — це не загроза, а шанс на розвиток.

Левам — впевненість у почуттях

Дерево: осика

Осика допомагає опанувати коливання. Якщо ви вагаєтесь — згадайте, хто ви є. Сьогодні час чітко заявити про свої наміри і не сумніватися в собі.

Реклама

Дівам — рух до оновлення

Дерево: горіх

Горіх підтримує вас у пошуках нових знань і сенсів. Ви готові до внутрішньої перебудови — день ідеально підходить для навчання, аналізу та планування.

Терезам — баланс крізь дію

Дерево: клен

Клен радить не зависати в роздумах. Ваша природна дипломатія сьогодні поєднується з рішучістю. Маленький крок вперед змінить ситуацію на краще.

Скорпіонам — пронизливий погляд

Дерево: ясен

Ясен загострює вашу інтуїцію. Ви здатні побачити суть речей і викрити ілюзії. Довіряйте своєму баченню — навіть якщо інші його не поділяють.

Стрільцям — мудрість у простому

Дерево: дерен

Дерен дарує ясність у буденності. Зверніть увагу на дрібниці — саме в них ключ до великих змін. День добрий для прибирання, зустрічей і повернення до себе.

Реклама

Козерогам — вкоріненість і витримка

Дерево: граб

Граб тримає структуру, коли інші вагаються. Використайте день, щоб зміцнити свої позиції: фінансово, професійно або морально. Ви — опора.

Водоліям — відлуння майбутнього

Дерево: ліщина

Ліщина дарує ознаки прийдешнього. Ваш розум сьогодні особливо чутливий до символів. Прислухайтеся до снів, знаків, несподіваних слів — у них відповідь.

Рибам — ніжність і присутність

Дерево: слива

Слива запрошує вас до м’якого споглядання. Не треба бігти — просто будьте тут і зараз. Красу моменту відкриває спокій, а не напруга.

25 липня — день для тих, хто готовий бачити глибше. Береза надихає на легкість і перезапуск, ясен — на проникливість і чітке бачення. Вони не просто змінюють погляд — вони змінюють сам шлях.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.