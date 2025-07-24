ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
3 хв

Кельтський гороскоп на 25 липня 2025 року: Овнам — оновлення, Скорпіонам — проникливість

25 липня підсилює нас дерева ясені й берези — символи оновлення, прозорості та глибокої свідомості. День сприяє усвідомленню справжніх бажань і руху в новому напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Кельтський гороскоп дерев — це система, у якій природа підказує людині шлях до гармонії. Кожен день має свого зеленого покровителя — дерево, що формує настрій і внутрішню динаміку. 25 липня — час, коли дерева береза та ясен вчать оновлювати мислення, позбавлятися зайвого й шукати істину. Їхня енергія підходить для нових починань, чітких рішень та інтуїтивного зчитування знаків.

Що саме дерева радять кожному знаку — читайте нижче у містичному гороскопі від езотерикині Олени Кузьмич.

Овнам — свіже дихання новизни

Дерево: береза
Береза відкриває перед вами нову главу. День гарно підходить для перезавантаження: змініть щось у побуті, зовнішності чи способі мислення. Легкість — ваш провідник.

Тельцям — затишна стабільність

Дерево: тис
Тис допомагає глибше зануритися в справи, які потребують терпіння. Не поспішайте — ваша сила сьогодні у спокійній наполегливості та вірності собі.

Близнятам — зосереджена мудрість

Дерево: каштан
Каштан радить вам сфокусуватися на одному завданні. Пильність і ясність принесуть набагато більше, ніж поверхнева активність. Працюйте глибоко — й отримаєте плоди.

Ракам — гнучка стійкість

Дерево: вільха
Вільха підтримує вас у змінах, які ви давно відкладали. Не бійтеся трохи відійти від звичного сценарію. Невідоме — це не загроза, а шанс на розвиток.

Левам — впевненість у почуттях

Дерево: осика
Осика допомагає опанувати коливання. Якщо ви вагаєтесь — згадайте, хто ви є. Сьогодні час чітко заявити про свої наміри і не сумніватися в собі.

Дівам — рух до оновлення

Дерево: горіх
Горіх підтримує вас у пошуках нових знань і сенсів. Ви готові до внутрішньої перебудови — день ідеально підходить для навчання, аналізу та планування.

Терезам — баланс крізь дію

Дерево: клен
Клен радить не зависати в роздумах. Ваша природна дипломатія сьогодні поєднується з рішучістю. Маленький крок вперед змінить ситуацію на краще.

Скорпіонам — пронизливий погляд

Дерево: ясен
Ясен загострює вашу інтуїцію. Ви здатні побачити суть речей і викрити ілюзії. Довіряйте своєму баченню — навіть якщо інші його не поділяють.

Стрільцям — мудрість у простому

Дерево: дерен
Дерен дарує ясність у буденності. Зверніть увагу на дрібниці — саме в них ключ до великих змін. День добрий для прибирання, зустрічей і повернення до себе.

Козерогам — вкоріненість і витримка

Дерево: граб
Граб тримає структуру, коли інші вагаються. Використайте день, щоб зміцнити свої позиції: фінансово, професійно або морально. Ви — опора.

Водоліям — відлуння майбутнього

Дерево: ліщина
Ліщина дарує ознаки прийдешнього. Ваш розум сьогодні особливо чутливий до символів. Прислухайтеся до снів, знаків, несподіваних слів — у них відповідь.

Рибам — ніжність і присутність

Дерево: слива
Слива запрошує вас до м’якого споглядання. Не треба бігти — просто будьте тут і зараз. Красу моменту відкриває спокій, а не напруга.

25 липня — день для тих, хто готовий бачити глибше. Береза надихає на легкість і перезапуск, ясен — на проникливість і чітке бачення. Вони не просто змінюють погляд — вони змінюють сам шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie