ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
3 хв

Кельтський гороскоп на 26 липня 2025 року: Ракам — захист, Левам — внутрішній вогонь

26 липня проходить під енергією захисних і вогненних дерев — ялівцю та сосни. Цей день допомагає зберегти себе, не втратити емоційний баланс і знайти в собі силу діяти м’яко, але впевнено.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Кельтський гороскоп дерев — це система, в якій природа підказує шлях до гармонії. Кожен день має дерево-покровителя, що формує атмосферу, внутрішній настрій і тип рішень. 26 липня дерева нагадують: справжня сила — у витримці та ясному намірі. Енергія дня сприяє внутрішньому очищенню, емоційній стабільності та правильному вибору моменту для дії.

Що саме дерева радять кожному знаку — читайте нижче у містичному гороскопі від езотерикині Олени Кузьмич.

Овнам — момент натхнення

Дерево: тополя
Тополя підносить ваші ідеї вгору. Це день інсайтів і нових бачень. Якщо довго не могли знайти рішення — сьогодні воно може спуститися просто з неба. Довіряйте передчуттям.

Тельцям — зв’язок поколінь

Дерево: бук
Бук дарує силу традицій. День ідеальний для спілкування зі старшими, вивчення сімейної історії, або просто глибокого занурення в те, що вас формує. Те, що перевірено часом, сьогодні працює найкраще.

Близнятам — сила легкості

Дерево: липа
Липа допомагає налагодити зв’язки. Добре вести переговори, миритися, знаходити спільну мову навіть там, де ще вчора панувала тиша. Ваше слово сьогодні може зцілювати.

Ракам — спокійний захист

Дерево: ялівець
Ялівець оберігає від емоційного перевантаження. День вимагає м’якої ізоляції — дозвольте собі відпочити від шуму. Створіть навколо себе простір, де вам безпечно.

Левам — запалити вогонь дій

Дерево: сосна
Сосна пробуджує внутрішню силу. Ви можете реалізувати те, що давно планували. Важливо не сумніватися: цей день підштовхує до чесної, впевненої дії.

Дівам — стійкість у простоті

Дерево: ясен звичайний
Ясен надає вам ясності й стійкості у щоденних справах. Сьогодні добре доводити до ладу документи, завершувати розпочате, упорядковувати простір. Ваш спокій — найкраща стратегія.

Терезам — краса як відповідь

Дерево: жимолость
Жимолость надихає вас шукати красу у простих речах. Прикрасьте дім, вдягніться в улюблене, напишіть приємне повідомлення близькій людині. Ваша гармонія лікує інших.

Скорпіонам — оновлення через сміливість

Дерево: кизил
Кизил відкриває вам силу для внутрішньої перебудови. Це день рішень, яких ви боялися. Упевненість не обов’язково має бути гучною — головне, що вона є всередині.

Стрільцям — віра у власну правду

Дерево: яблуня дика
Ця яблуня не про комфорт, а про істину. День вимагає щирості з собою. Якщо щось не ваше — визнайте це. Це день звільнення від непотрібного через чесність.

Козерогам — витримка і цілеспрямованість

Дерево: терен
Терен не поспішає, але завжди проростає. Те, що ви вкладаєте зараз, принесе результат не відразу — але надійно. Зберігайте фокус і дійте без зайвих емоцій.

Водоліям — ідеї з майбутнього

Дерево: акація
Акація пробуджує тонке чуття майбутніх хвиль. Вас можуть осяяти думки, які випереджають свій час. Записуйте, плануйте, діліться лише з тими, хто здатен почути.

Рибам — ніжна трансформація

Дерево: калина
Калина сьогодні говорить мовою серця. Це день для емоційного очищення, прощення і співпереживання. Навіть одна добра дія сьогодні має магічну силу.

26 липня — день дбайливих рішень і внутрішнього відновлення. Сосна запалює вогонь дій, а ялівець створює коло захисту. Це ідеальний час для тих, хто хоче діяти впевнено, не втрачаючи душевного затишку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie