Кельтський гороскоп на 26 липня 2025 року: Ракам — захист, Левам — внутрішній вогонь

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

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Кельтський гороскоп дерев — це система, в якій природа підказує шлях до гармонії. Кожен день має дерево-покровителя, що формує атмосферу, внутрішній настрій і тип рішень. 26 липня дерева нагадують: справжня сила — у витримці та ясному намірі. Енергія дня сприяє внутрішньому очищенню, емоційній стабільності та правильному вибору моменту для дії.

Що саме дерева радять кожному знаку — читайте нижче у містичному гороскопі від езотерикині Олени Кузьмич.

Овнам — момент натхнення

Дерево: тополя

Тополя підносить ваші ідеї вгору. Це день інсайтів і нових бачень. Якщо довго не могли знайти рішення — сьогодні воно може спуститися просто з неба. Довіряйте передчуттям.

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Тельцям — зв’язок поколінь

Дерево: бук

Бук дарує силу традицій. День ідеальний для спілкування зі старшими, вивчення сімейної історії, або просто глибокого занурення в те, що вас формує. Те, що перевірено часом, сьогодні працює найкраще.

Близнятам — сила легкості

Дерево: липа

Липа допомагає налагодити зв’язки. Добре вести переговори, миритися, знаходити спільну мову навіть там, де ще вчора панувала тиша. Ваше слово сьогодні може зцілювати.

Ракам — спокійний захист

Дерево: ялівець

Ялівець оберігає від емоційного перевантаження. День вимагає м’якої ізоляції — дозвольте собі відпочити від шуму. Створіть навколо себе простір, де вам безпечно.

Левам — запалити вогонь дій

Дерево: сосна

Сосна пробуджує внутрішню силу. Ви можете реалізувати те, що давно планували. Важливо не сумніватися: цей день підштовхує до чесної, впевненої дії.

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Дівам — стійкість у простоті

Дерево: ясен звичайний

Ясен надає вам ясності й стійкості у щоденних справах. Сьогодні добре доводити до ладу документи, завершувати розпочате, упорядковувати простір. Ваш спокій — найкраща стратегія.

Терезам — краса як відповідь

Дерево: жимолость

Жимолость надихає вас шукати красу у простих речах. Прикрасьте дім, вдягніться в улюблене, напишіть приємне повідомлення близькій людині. Ваша гармонія лікує інших.

Скорпіонам — оновлення через сміливість

Дерево: кизил

Кизил відкриває вам силу для внутрішньої перебудови. Це день рішень, яких ви боялися. Упевненість не обов’язково має бути гучною — головне, що вона є всередині.

Стрільцям — віра у власну правду

Дерево: яблуня дика

Ця яблуня не про комфорт, а про істину. День вимагає щирості з собою. Якщо щось не ваше — визнайте це. Це день звільнення від непотрібного через чесність.

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Козерогам — витримка і цілеспрямованість

Дерево: терен

Терен не поспішає, але завжди проростає. Те, що ви вкладаєте зараз, принесе результат не відразу — але надійно. Зберігайте фокус і дійте без зайвих емоцій.

Водоліям — ідеї з майбутнього

Дерево: акація

Акація пробуджує тонке чуття майбутніх хвиль. Вас можуть осяяти думки, які випереджають свій час. Записуйте, плануйте, діліться лише з тими, хто здатен почути.

Рибам — ніжна трансформація

Дерево: калина

Калина сьогодні говорить мовою серця. Це день для емоційного очищення, прощення і співпереживання. Навіть одна добра дія сьогодні має магічну силу.

26 липня — день дбайливих рішень і внутрішнього відновлення. Сосна запалює вогонь дій, а ялівець створює коло захисту. Це ідеальний час для тих, хто хоче діяти впевнено, не втрачаючи душевного затишку.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.