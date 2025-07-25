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- Астрологія
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Кельтський гороскоп на 26 липня 2025 року: Ракам — захист, Левам — внутрішній вогонь
26 липня проходить під енергією захисних і вогненних дерев — ялівцю та сосни. Цей день допомагає зберегти себе, не втратити емоційний баланс і знайти в собі силу діяти м’яко, але впевнено.
Кельтський гороскоп дерев — це система, в якій природа підказує шлях до гармонії. Кожен день має дерево-покровителя, що формує атмосферу, внутрішній настрій і тип рішень. 26 липня дерева нагадують: справжня сила — у витримці та ясному намірі. Енергія дня сприяє внутрішньому очищенню, емоційній стабільності та правильному вибору моменту для дії.
Що саме дерева радять кожному знаку — читайте нижче у містичному гороскопі від езотерикині Олени Кузьмич.
Овнам — момент натхнення
Дерево: тополя
Тополя підносить ваші ідеї вгору. Це день інсайтів і нових бачень. Якщо довго не могли знайти рішення — сьогодні воно може спуститися просто з неба. Довіряйте передчуттям.
Тельцям — зв’язок поколінь
Дерево: бук
Бук дарує силу традицій. День ідеальний для спілкування зі старшими, вивчення сімейної історії, або просто глибокого занурення в те, що вас формує. Те, що перевірено часом, сьогодні працює найкраще.
Близнятам — сила легкості
Дерево: липа
Липа допомагає налагодити зв’язки. Добре вести переговори, миритися, знаходити спільну мову навіть там, де ще вчора панувала тиша. Ваше слово сьогодні може зцілювати.
Ракам — спокійний захист
Дерево: ялівець
Ялівець оберігає від емоційного перевантаження. День вимагає м’якої ізоляції — дозвольте собі відпочити від шуму. Створіть навколо себе простір, де вам безпечно.
Левам — запалити вогонь дій
Дерево: сосна
Сосна пробуджує внутрішню силу. Ви можете реалізувати те, що давно планували. Важливо не сумніватися: цей день підштовхує до чесної, впевненої дії.
Дівам — стійкість у простоті
Дерево: ясен звичайний
Ясен надає вам ясності й стійкості у щоденних справах. Сьогодні добре доводити до ладу документи, завершувати розпочате, упорядковувати простір. Ваш спокій — найкраща стратегія.
Терезам — краса як відповідь
Дерево: жимолость
Жимолость надихає вас шукати красу у простих речах. Прикрасьте дім, вдягніться в улюблене, напишіть приємне повідомлення близькій людині. Ваша гармонія лікує інших.
Скорпіонам — оновлення через сміливість
Дерево: кизил
Кизил відкриває вам силу для внутрішньої перебудови. Це день рішень, яких ви боялися. Упевненість не обов’язково має бути гучною — головне, що вона є всередині.
Стрільцям — віра у власну правду
Дерево: яблуня дика
Ця яблуня не про комфорт, а про істину. День вимагає щирості з собою. Якщо щось не ваше — визнайте це. Це день звільнення від непотрібного через чесність.
Козерогам — витримка і цілеспрямованість
Дерево: терен
Терен не поспішає, але завжди проростає. Те, що ви вкладаєте зараз, принесе результат не відразу — але надійно. Зберігайте фокус і дійте без зайвих емоцій.
Водоліям — ідеї з майбутнього
Дерево: акація
Акація пробуджує тонке чуття майбутніх хвиль. Вас можуть осяяти думки, які випереджають свій час. Записуйте, плануйте, діліться лише з тими, хто здатен почути.
Рибам — ніжна трансформація
Дерево: калина
Калина сьогодні говорить мовою серця. Це день для емоційного очищення, прощення і співпереживання. Навіть одна добра дія сьогодні має магічну силу.
26 липня — день дбайливих рішень і внутрішнього відновлення. Сосна запалює вогонь дій, а ялівець створює коло захисту. Це ідеальний час для тих, хто хоче діяти впевнено, не втрачаючи душевного затишку.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.