Кельтський гороскоп на 27 липня 2025 року: Стрільцям — цілеспрямованість, Водоліям — магія інтуїції

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

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Кельтський гороскоп дерев спирається на традиції друїдів, які вважали дерева живими провідниками енергії. У кожного дня — своє дерево-покровитель, яке допомагає зрозуміти себе глибше. 27 липня — час впевненості, структурності та внутрішньої чутливості. Граб дарує витримку, а верба — інтуїцію. Це гарний момент, аби відновити емоційний баланс і визначити пріоритети.

Що саме дерева радять кожному знаку — читайте нижче в містичному гороскопі від езотерикині Олени Кузьмич.

Овнам — вогонь без напруги

Дерево: сосна

Сосна дає вам силу рухатись, не втрачаючи гнучкості. Не потрібно ламати стіни — іноді двері вже відчинені. Дійте спокійно, але впевнено.

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Тельцям — глибокий спокій

Дерево: вільха

Вільха дає опору під ногами. Сьогодні ви відчуєте, де справжнє "твоє", а де — ілюзія. Ідеальний день для того, щоб повернутись до основ і підживити себе.

Близнятам — баланс у слові

Дерево: клен

Клен дарує здатність бути чуйним комунікатором. Ви відчуваєте, що сказати — і головне, як. День сприятливий для листів, переговорів і щирих розмов.

Ракам — емоційне заземлення

Дерево: тис

Тис дає глибоку внутрішню силу. Сьогодні вам не варто поспішати — всі відповіді вже у вас. Просто дозвольте їм проявитися.

Левам — відродження віри в себе

Дерево: каштан

Каштан очищує від сумнівів і допомагає згадати, хто ви є. День, коли варто подивитися на себе не очима інших, а з власної висоти.

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Дівам — енергія роду

Дерево: бук

Бук веде до глибших коренів. Ви сьогодні особливо чутливі до енергії сім’ї, історії, традицій. Можливий контакт із минулим, який відкриє новий шлях.

Терезам — гармонія і доброзичливість

Дерево: липа

Липа допомагає залагоджувати конфлікти, примирювати й об’єднувати. У ваших словах — ніжність, у вашій присутності — мир. Скористайтесь цим даром.

Скорпіонам — правда всередині

Дерево: осика

Осика допомагає подолати внутрішні тіні. Те, що вас тривожить, сьогодні може трансформуватись у ресурс. Не тікайте — подивіться вглиб.

Стрільцям — точність і витримка

Дерево: граб

Граб дає цілеспрямованість, якої іноді вам бракує. День добрий для конкретних кроків, планування та вивірених рішень. Ви знаєте, куди йти.

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Козерогам — витонченість у силі

Дерево: жимолость

Жимолость допомагає діяти м’яко, але результативно. Ви можете впливати без тиску, змінювати без конфлікту. Це — ваша особлива майстерність.

Водоліям — довіра до інтуїції

Дерево: верба

Верба відкриває тонке бачення. Ви сьогодні особливо чутливі до енергії людей і простору. Прислухайтеся — навіть найменша підказка може змінити напрям.

Рибам — емоційна прозорість

Дерево: горіх

Горіх допомагає структурувати внутрішній світ. Ваші емоції сьогодні глибокі, але їх можна зрозуміти і направити. Ведіть щоденник, розмовляйте з близькими, не мовчіть.

27 липня — це день, коли розум і серце можуть співпрацювати.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.