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Кельтський гороскоп на 27 липня 2025 року: Стрільцям — цілеспрямованість, Водоліям — магія інтуїції
27 липня — день, коли старі образи відходять, а на їх місце приходить ясність і гнучкість.
Кельтський гороскоп дерев спирається на традиції друїдів, які вважали дерева живими провідниками енергії. У кожного дня — своє дерево-покровитель, яке допомагає зрозуміти себе глибше. 27 липня — час впевненості, структурності та внутрішньої чутливості. Граб дарує витримку, а верба — інтуїцію. Це гарний момент, аби відновити емоційний баланс і визначити пріоритети.
Що саме дерева радять кожному знаку — читайте нижче в містичному гороскопі від езотерикині Олени Кузьмич.
Овнам — вогонь без напруги
Дерево: сосна
Сосна дає вам силу рухатись, не втрачаючи гнучкості. Не потрібно ламати стіни — іноді двері вже відчинені. Дійте спокійно, але впевнено.
Тельцям — глибокий спокій
Дерево: вільха
Вільха дає опору під ногами. Сьогодні ви відчуєте, де справжнє "твоє", а де — ілюзія. Ідеальний день для того, щоб повернутись до основ і підживити себе.
Близнятам — баланс у слові
Дерево: клен
Клен дарує здатність бути чуйним комунікатором. Ви відчуваєте, що сказати — і головне, як. День сприятливий для листів, переговорів і щирих розмов.
Ракам — емоційне заземлення
Дерево: тис
Тис дає глибоку внутрішню силу. Сьогодні вам не варто поспішати — всі відповіді вже у вас. Просто дозвольте їм проявитися.
Левам — відродження віри в себе
Дерево: каштан
Каштан очищує від сумнівів і допомагає згадати, хто ви є. День, коли варто подивитися на себе не очима інших, а з власної висоти.
Дівам — енергія роду
Дерево: бук
Бук веде до глибших коренів. Ви сьогодні особливо чутливі до енергії сім’ї, історії, традицій. Можливий контакт із минулим, який відкриє новий шлях.
Терезам — гармонія і доброзичливість
Дерево: липа
Липа допомагає залагоджувати конфлікти, примирювати й об’єднувати. У ваших словах — ніжність, у вашій присутності — мир. Скористайтесь цим даром.
Скорпіонам — правда всередині
Дерево: осика
Осика допомагає подолати внутрішні тіні. Те, що вас тривожить, сьогодні може трансформуватись у ресурс. Не тікайте — подивіться вглиб.
Стрільцям — точність і витримка
Дерево: граб
Граб дає цілеспрямованість, якої іноді вам бракує. День добрий для конкретних кроків, планування та вивірених рішень. Ви знаєте, куди йти.
Козерогам — витонченість у силі
Дерево: жимолость
Жимолость допомагає діяти м’яко, але результативно. Ви можете впливати без тиску, змінювати без конфлікту. Це — ваша особлива майстерність.
Водоліям — довіра до інтуїції
Дерево: верба
Верба відкриває тонке бачення. Ви сьогодні особливо чутливі до енергії людей і простору. Прислухайтеся — навіть найменша підказка може змінити напрям.
Рибам — емоційна прозорість
Дерево: горіх
Горіх допомагає структурувати внутрішній світ. Ваші емоції сьогодні глибокі, але їх можна зрозуміти і направити. Ведіть щоденник, розмовляйте з близькими, не мовчіть.
27 липня — це день, коли розум і серце можуть співпрацювати.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.