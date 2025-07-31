Кельтський гороскоп на 31 липня 2025 року: Близнятам — гармонія у справах, Левам — упевненість у виборі

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

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Кельтський гороскоп дерев — це давнє знання про природні енергетичні підказки. Кожен день пов'язаний з певним деревом, яке символізує інтуїцію, силу, натхнення або внутрішній спокій. Ця система допомагає зрозуміти себе глибше, знайти внутрішній ритм і рухатися природно й усвідомлено.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овни (21 березня – 20 квітня)

Дерево дня: каштан

Ви набираєте сміливості говорити те, що давно в серці. Каштан підтримує чіткість і силу вислову.

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Тельці (21 квітня – 20 травня)

Дерево дня: клен

Клен допомагає знайти баланс у словах і емоціях — час для чуйного, але тверезого підходу.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Дерево дня: горобина

Горобина підсилює здатність говорити правду легко й красиво. Сьогодні ваше слово важить.

Раки (22 червня – 22 липня)

Дерево дня: осика

Осика прочищає старі емоційні блоки. Це добрий момент, щоб знайти внутрішній спокій.

Леви (23 липня – 23 серпня)

Дерево дня: деревій

Деревій вчить чути себе етично. Не так важливо звучати найгучніше, як говорити відповідально й щиро.

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Діви (24 серпня – 23 вересня)

Дерево дня: вільха

Вільха закликає тримати внутрішню чесність в кожній справі. Сьогодні дійте зі смиренням, а не за умовчанням.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Дерево дня: модрина

Модрина веде до легкості у виборі. Якщо перед вами рішення — оберіть той, що резонує з душею.

Скорпіони (24 жовтня – 22 листопада)

Дерево дня: верба

Верба посилює інтуїцію й гнучкість. Дозвольте відчути, що керує вами — а не аналізувати через розум.

Стрільці (23 листопада – 21 грудня)

Дерево дня: тис

Тис — символ внутрішньої сили й оборони. На вас можна покластися сьогодні — без зайвої драматургії.

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Козероги (22 грудня – 20 січня)

Дерево дня: береза

Береза очистить простір старих думок. Це день для оновлення пріоритетів і легкості рішення.

Водолії (21 січня – 18 лютого)

Дерево дня: липа

Липа пробуджує чуттєвість і натяк на безпосередню доброзичливість. Знайдіть красу в повсякденному простому контакті.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Дерево дня: бук

Бук дає стабільність і ясну структуру. Відчувайте емоції, але не втрачайте логіку — навіть у м’якому русі.

31 липня — день точних рішень і внутрішнього балансу. Дерева дня активують ясність і підтримку, щоб рухатись упевнено — але з душею.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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