Хвороба Трампа та кінець війни в Україні: перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

У столиці Перу місцеві шамани провели свій традиційний новорічний ритуал на пляжі. Вони звернулися до духів із запитаннями про долю найвпливовіших політиків світу, серед яких Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Володимир Путін та інші.

Про це повідомляє Reuters.

Особливу увагу під час церемонії шамани приділили Сполученим Штатам. Учасники дійства розсипали пелюстки квітів та палили пахощі, проте їхній прогноз для Вашингтона виявився невтішним.

Реклама

Один із шаманів Хуан де Діос Гарсія зробив гучну заяву щодо майбутнього американського лідера.

«Сполученим Штатам слід підготуватися, тому що Дональд Трамп серйозно захворіє», — проголосив віщун, тримаючи ритуальні атрибути.

Під час обряду шамани використовували великі плакати із зображеннями президентів. Над деякими вони схрещували мечі, а по деяких зображеннях — топталися ногами.

Втеча Мадуро та доля війни в Україні

Ще одне резонансне пророцтво стосувалося Венесуели. Шамани «побачили» падіння режиму Ніколаса Мадуро. За словами Гарсії, диктатор буде змушений тікати з країни.

Реклама

«Ми бачимо поразку Ніколаса Мадуро. Він біжить із Венесуели. Його не спіймають», — запевнив шаман.

Щодо ситуації в Україні, учасники ритуалу висловили оптимізм. Вони розмахували плакатами із зображенням Володимира Зеленського та Володимира Путіна, прогнозуючи завершення бойових дій.

«Я бачу, що конфлікт закінчиться, вони піднімуть прапор миру», — передбачив Гарсія, говорячи про російсько-українську війну.

Варто зазначити, що подібні церемонії проводяться щороку наприкінці грудня. Проте точність прогнозів перуанських віщунів залишається під питанням: раніше вони вже пророкували закінчення війни в Україні 2023 року, що, на жаль, не справдилося.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше ми писали, про прогноз на 2026 рік за датою народження.