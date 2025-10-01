Кінець 2025 року буде страшним: чотири провидці зробили одне моторошне передбачення

Чотири провидці зробили однакове передбачення про війну, «що знищить Захід» / © ТСН.ua

Реклама

Якщо вірити тим, хто стверджує, що може бачити майбутнє, то людство наближається до чергової катастрофи. Чотири відомі провидці — від Нострадамуса до сучасних містиків, — не змовляючись, дали однаково моторошні прогнози на кінець 2025 року: світ стоїть на порозі Третьої світової війни.

Про це пише LADbible, аналізуючи збіг у фатальних передбаченнях.

Спільний прогноз: неминуча війна

Усі четверо провісників долі, які працювали в різні епохи та в різних країнах, припускають, що світова напруженість, яка зросла через сучасні конфлікти, включно з повномасштабним вторгненням Росії до України, до кінця року досягне критичної точки.

Реклама

Звісно, більшість подібних прогнозів часто розпливчасті, що дозволяє інтерпретувати їх відповідно до поточних подій. Але в цьому разі, коли одразу чотири авторитетні фігури вказують на глобальний конфлікт, їхні слова набувають особливого резонансу.

«Багато з цих пророцтв схиляються до фаталізму й мороку, тому коли четверо найвідоміших провісників припускають, що до кінця року настане Третя світова війна, це не надто відрізняється від очікувань», — зазначає видання.

Розбіжності: де шукати епіцентр

Хоча провидці збігаються в головному — у часі початку світової війни, — вони розходяться щодо її початкової точки та результату.

Ванга: перемога Росії зі сходу

Сліпа болгарська віщунка, яка померла майже 30 років тому, стверджувала, що Третя світова війна настане, і Росія в ній переможе.

Реклама

Вона передбачала: «Навесні почнеться війна на Сході, і буде Третя світова війна, війна на Сході, яка знищить Захід». Якщо її пророцтво стосувалося вторгнення Росії до України, то вона помилилася з часом на три роки, проте наполягала, що після цієї події Росія «домінуватиме у світі».

Нострадамус: витоки конфлікту з Англії

Французький пророк, який помер ще у XVI столітті, також передбачав катастрофу, яка триватиме 2026 року. Однак він не погоджується з Вангою щодо епіцентру. На його думку, війна почнеться на Заході, а саме у Британії.

«Коли ті з земель Європи побачать, як Англія встановить свій трон поза своїми флангами, будуть жорстокі війни. Королівство буде відзначене війнами настільки жорстокими, що вороги зсередини і ззовні повстануть», — писав він.

Крім того, провидець попереджав про «велику чуму з минулого, що повернеться».

Реклама

Сучасні голоси: війна машин і релігійний розкол

До хору старих пророків приєдналися і два сучасні віщуни, які також бачать наприкінці 2025 року початок глобального збройного конфлікту.

«Живий Нострадамус» про дрони

Атос Саломе з Бразилії, якого називають «живим Нострадамусом», прогнозує неминучу світову війну, яка буде «не просто війною людей, а й машин». Це можна інтерпретувати як натяк на розвиток дронів і безпілотних систем.

Ніколас Оджула: насильство на ґрунті релігії

Лондонський гіпнотерапевт Ніколас Оджула заявляв, що «брак співчуття у світі» може призвести до великого конфлікту до середини року. Хоча цей термін уже минув, він продовжує стверджувати, що світ побачить «жахливі акти людського зла й насильства одне до одного в ім’я релігії та націоналізму».

Попри страшні збіги у пророцтвах, видання зазначає, що в цьому і полягає суть таких передбачень: заявити, що ситуація погіршиться, і зробити формулювання настільки розпливчастим, щоб його можна було підлаштувати під будь-які поточні події, які, на жаль, бувають неприємними і навіть катастрофічними та супроводжують людство століттями.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські озвучила своє бачення майбутньої зими 2025–2026 років в Україні. Вона попередила, що холодний сезон буде непростим, однак катастрофічних сценаріїв очікувати не варто.