ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
3 хв

Кінець епохи компромісів та успіх у коханні: астрологи прогнозують Терезам рік кардинальних змін

2026 рік стане переломним для представників знаку Терези. Всесвіт ставить перед ними чітке завдання: припинити жертвувати власними інтересами заради збереження примарного миру.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Гороскоп на рік для Терезів

Гороскоп на рік для Терезів / © ТСН.ua

Терези — знак балансу та гармонії, але у 2026 році зірки радять схилити шальки терезів на свою користь. Це рік, коли ви перестанете шукати компроміси на шкоду собі.

Про це пише Your Tango.

Основний меседж року: ваша ідентичність більше не прив’язана до того, щоб бути «милим для всіх». Ви змінюєте версію себе, яка намагалася всім догодити, на більш рішучу та пряму особистість.

Любов і стосунки: час дорослішання

Це найважливіша сфера року. 13 лютого суворий Сатурн входить у знак Овна — ваш сектор партнерства. Це найвизначніший транзит для вашого особистого життя за багато років.

  • Кінець ілюзій: Сатурн не терпить поверхневості. Ера легких, але пустих стосунків закінчується. Ви будуватимете зв’язки, засновані на реальності та взаємоповазі.

  • Для тих, хто у парі: Серйозна енергія Сатурна може додати ваги стосункам, але це дар. Здорові стосунки — це не відсутність конфліктів, а зрілість їх вирішувати. Лютий — час для важливих розмов про спільне майбутнє.

  • Для самотніх: «Любовне бомбардування» та низькі стандарти більше не для вас. У другій половині року, коли Юпітер увійде у ваш соціальний сектор, є висока ймовірність зустріти кохання через друзів. Ця людина може бути старшою або просто дуже «заземленою».

Кар’єра та гроші: свобода і зв’язки

У професійному плані 2026 рік пройде під знаком візіонерства. Ви втомилися від рутини і шукаєте роботу, яка розширює свідомість.

  • Інновації: У квітні Уран входить у Близнюки, що може викликати бажання різко змінити сферу діяльності на ту, що дає більше свободи, або ж почати їздити у відрядження. Якщо робота не дає гнучкості — шукайте нову.

  • Фінанси: Гроші та достаток приходитимуть через соціальні зв’язки та нетворкінг. Ваші знайомі дадуть вам шанс продемонструвати свої таланти.

  • Обережно: У жовтні-листопаді Венера буде ретроградною у секторі грошей. Це час переглянути витрати і відмовитися від імпульсивної «шопінг-терапії».

Здоров’я: тиша лікує

Головне завдання на рік — регуляція нервової системи. Через активне соціальне життя виникатиме спокуса встигнути всюди, але тілу будуть необхідні моменти повної тиші для перезарядки.

Найкращі фізичні практики для вас у 2026 році — ті, що фокусуються на диханні та балансі, наприклад, пілатес або тай-чі.

Календар удачі

Астрологи виділили ключові періоди року18:

Найкращі місяці:

  • Квітень: Повня у вашому знаку (1 квітня) покаже результати вашого особистісного зростання.

  • Серпень: Венера входить у ваш знак, роблячи вас магнетично привабливими. Найкращий час для нових можливостей.

  • Жовтень: Молодик у Терезах (10 жовтня) — ідеальний момент, щоб загадати бажання, які стосуються виключно вашого щастя.

Періоди турбулентності:

  • Лютий: Сатурн змінює знак, а сонячне затемнення може принести відчуття тягаря відповідальності.

  • Липень: Ретроградний Меркурій може гальмувати кар’єрні плани.

  • Жовтень/Листопад: Ретроградна Венера змусить переглянути цінності. Уникайте кардинальних змін зовнішності у цей час

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать завершення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
329
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie