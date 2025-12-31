Кінець епохи компромісів та успіх у коханні: астрологи прогнозують Терезам рік кардинальних змін

Гороскоп на рік для Терезів / © ТСН.ua

Терези — знак балансу та гармонії, але у 2026 році зірки радять схилити шальки терезів на свою користь. Це рік, коли ви перестанете шукати компроміси на шкоду собі.

Основний меседж року: ваша ідентичність більше не прив’язана до того, щоб бути «милим для всіх». Ви змінюєте версію себе, яка намагалася всім догодити, на більш рішучу та пряму особистість.

Любов і стосунки: час дорослішання

Це найважливіша сфера року. 13 лютого суворий Сатурн входить у знак Овна — ваш сектор партнерства. Це найвизначніший транзит для вашого особистого життя за багато років.

Кінець ілюзій: Сатурн не терпить поверхневості. Ера легких, але пустих стосунків закінчується. Ви будуватимете зв’язки, засновані на реальності та взаємоповазі.

Для тих, хто у парі: Серйозна енергія Сатурна може додати ваги стосункам, але це дар. Здорові стосунки — це не відсутність конфліктів, а зрілість їх вирішувати. Лютий — час для важливих розмов про спільне майбутнє.

Для самотніх: «Любовне бомбардування» та низькі стандарти більше не для вас. У другій половині року, коли Юпітер увійде у ваш соціальний сектор, є висока ймовірність зустріти кохання через друзів. Ця людина може бути старшою або просто дуже «заземленою».

Кар’єра та гроші: свобода і зв’язки

У професійному плані 2026 рік пройде під знаком візіонерства. Ви втомилися від рутини і шукаєте роботу, яка розширює свідомість.

Інновації: У квітні Уран входить у Близнюки, що може викликати бажання різко змінити сферу діяльності на ту, що дає більше свободи, або ж почати їздити у відрядження. Якщо робота не дає гнучкості — шукайте нову.

Фінанси: Гроші та достаток приходитимуть через соціальні зв’язки та нетворкінг. Ваші знайомі дадуть вам шанс продемонструвати свої таланти.

Обережно: У жовтні-листопаді Венера буде ретроградною у секторі грошей. Це час переглянути витрати і відмовитися від імпульсивної «шопінг-терапії».

Здоров’я: тиша лікує

Головне завдання на рік — регуляція нервової системи. Через активне соціальне життя виникатиме спокуса встигнути всюди, але тілу будуть необхідні моменти повної тиші для перезарядки.

Найкращі фізичні практики для вас у 2026 році — ті, що фокусуються на диханні та балансі, наприклад, пілатес або тай-чі.

Календар удачі

Астрологи виділили ключові періоди року18:

Найкращі місяці:

Квітень: Повня у вашому знаку (1 квітня) покаже результати вашого особистісного зростання.

Серпень: Венера входить у ваш знак, роблячи вас магнетично привабливими. Найкращий час для нових можливостей.

Жовтень: Молодик у Терезах (10 жовтня) — ідеальний момент, щоб загадати бажання, які стосуються виключно вашого щастя.

Періоди турбулентності:

Лютий: Сатурн змінює знак, а сонячне затемнення може принести відчуття тягаря відповідальності.

Липень: Ретроградний Меркурій може гальмувати кар’єрні плани.

Жовтень/Листопад: Ретроградна Венера змусить переглянути цінності. Уникайте кардинальних змін зовнішності у цей час

