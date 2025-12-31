- Дата публікації
Кінець епохи компромісів та успіх у коханні: астрологи прогнозують Терезам рік кардинальних змін
2026 рік стане переломним для представників знаку Терези. Всесвіт ставить перед ними чітке завдання: припинити жертвувати власними інтересами заради збереження примарного миру.
Терези — знак балансу та гармонії, але у 2026 році зірки радять схилити шальки терезів на свою користь. Це рік, коли ви перестанете шукати компроміси на шкоду собі.
Основний меседж року: ваша ідентичність більше не прив’язана до того, щоб бути «милим для всіх». Ви змінюєте версію себе, яка намагалася всім догодити, на більш рішучу та пряму особистість.
Любов і стосунки: час дорослішання
Це найважливіша сфера року. 13 лютого суворий Сатурн входить у знак Овна — ваш сектор партнерства. Це найвизначніший транзит для вашого особистого життя за багато років.
Кінець ілюзій: Сатурн не терпить поверхневості. Ера легких, але пустих стосунків закінчується. Ви будуватимете зв’язки, засновані на реальності та взаємоповазі.
Для тих, хто у парі: Серйозна енергія Сатурна може додати ваги стосункам, але це дар. Здорові стосунки — це не відсутність конфліктів, а зрілість їх вирішувати. Лютий — час для важливих розмов про спільне майбутнє.
Для самотніх: «Любовне бомбардування» та низькі стандарти більше не для вас. У другій половині року, коли Юпітер увійде у ваш соціальний сектор, є висока ймовірність зустріти кохання через друзів. Ця людина може бути старшою або просто дуже «заземленою».
Кар’єра та гроші: свобода і зв’язки
У професійному плані 2026 рік пройде під знаком візіонерства. Ви втомилися від рутини і шукаєте роботу, яка розширює свідомість.
Інновації: У квітні Уран входить у Близнюки, що може викликати бажання різко змінити сферу діяльності на ту, що дає більше свободи, або ж почати їздити у відрядження. Якщо робота не дає гнучкості — шукайте нову.
Фінанси: Гроші та достаток приходитимуть через соціальні зв’язки та нетворкінг. Ваші знайомі дадуть вам шанс продемонструвати свої таланти.
Обережно: У жовтні-листопаді Венера буде ретроградною у секторі грошей. Це час переглянути витрати і відмовитися від імпульсивної «шопінг-терапії».
Здоров’я: тиша лікує
Головне завдання на рік — регуляція нервової системи. Через активне соціальне життя виникатиме спокуса встигнути всюди, але тілу будуть необхідні моменти повної тиші для перезарядки.
Найкращі фізичні практики для вас у 2026 році — ті, що фокусуються на диханні та балансі, наприклад, пілатес або тай-чі.
Календар удачі
Астрологи виділили ключові періоди року18:
Найкращі місяці:
Квітень: Повня у вашому знаку (1 квітня) покаже результати вашого особистісного зростання.
Серпень: Венера входить у ваш знак, роблячи вас магнетично привабливими. Найкращий час для нових можливостей.
Жовтень: Молодик у Терезах (10 жовтня) — ідеальний момент, щоб загадати бажання, які стосуються виключно вашого щастя.
Періоди турбулентності:
Лютий: Сатурн змінює знак, а сонячне затемнення може принести відчуття тягаря відповідальності.
Липень: Ретроградний Меркурій може гальмувати кар’єрні плани.
Жовтень/Листопад: Ретроградна Венера змусить переглянути цінності. Уникайте кардинальних змін зовнішності у цей час
