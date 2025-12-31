Кінець світу скасовується, але радіти зарано: що сліпа провидиця напророкувала людству на 2026 рік

Ванга зробила три тривожні пророцтва на 2026 рік

Ванга, яка стала всесвітньо відомою завдяки своїм точним передбаченням (дехто вважає, що вона побачила теракти 11 вересня та пандемію COVID-19), залишила прогноз і на найближче майбутнє. Попри те, що провидиця пішла з життя майже 30 років тому, дослідники регулярно переглядають її слова, щоб зрозуміти, що чекає на світ.

Про це пише LADbible.

Коли настане кінець світу

Для тих, хто хвилюється, що 2026-й стане останнім роком для людства, є хороша новина: Ванга так не вважала. За її прогнозами, апокаліпсис станеться аж у 5079 році.

До того часу людство чекає довга історія, яка включає навіть війну на Марсі у 3005 році та спілкування з Богом у 4509-му. Проте прогноз саме на 2026 рік виглядає набагато реалістичнішим і від того — тривожнішим.

Штучний інтелект: «Ми зайшли надто далеко»

Одне з передбачень стосується технологій. Ванга стверджувала, що 2026 року люди усвідомлять, що зайшли «надто далеко» зі штучним інтелектом.

Очікується повний розворот у ставленні до цієї технології, особливо в питаннях етики. Багато хто погодиться, що це усвідомлення приходить до нас уже зараз.

Гаманці стануть порожніми

Менш приємна новина стосується фінансів. Провидиця стверджувала, що 2026 року всі зіткнуться з фінансовими проблемами.

Ситуація продовжуватиме загострюватися протягом усього року, тому провидиця радила б почати економити вже зараз.

Загроза Третьої світової

Найтривожнішим є передбачення щодо поширення конфліктів на світовій арені. Страхи щодо потенційної Третьої світової війни досягли піку за останні 12 місяців, зокрема через війну в Україні, яка наближається до кордонів країн НАТО.

Ванга не говорила прямо про ядерну війну, але припускала можливість Третьої світової.

