Кінець світу у жовтні?: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів» тарологиня Яна Пасинкова зазначила, що кінець світу не настане у жовтні 2026 року.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

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Раніше пастор з Південної Африки Джошуа Млакела заявив, що йому нібито «явився Христос та Бог» і повідомив, що кінець світу настане 12-13 жовтня. Саме це глядачі Яни Пасинкової попросили її уточнити — чи справді таке може статися.

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На це тарологиня та переможниця «Битви екстрасенсів» зробила розклад карт Таро та зазначила, що це все вигадка і кінця світу у жовтні точно не буде.

«Вони не знають, хто такий Джошуа Млакела, і радять припинити вживати те, що спричинило появу Бога та Ісуса», — поіронізувала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, десятиліття тому вчені вивели формулу, яка вирахувала точний день кінця світу. На їхню думку, саме тоді перенаселення Землі мало б призвести до катастрофи й самознищення людства.

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