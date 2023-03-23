Китай поглине Росію: тарологиня передбачила, скільки років триватиме цей процес

Відома тарологиня Людмила Хомутовська передбачає, що Китай, який розпочав економічне поглинання Російської Федерації, поглине також її територію, але триватиме це упродовж тривалого часу.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За її словами, розклад карт таро вказує на дуже велику ймовірність такого сценарію.

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“Китай дійсно цього хоче, планував це, але поглинання не буде таке активне, як ми можемо собі думати, що завтра всі китайці розсіялися по Росії і всі почали говорити по-китайськи, ні. Тут політика така — відкушуємо по маленькому шматочку”, - пояснила провидиця.

За її словами, цей процес буде розтягнутим в часі.

“Дуже довгий часовий проміжок. Через шість років це буде всім зрозуміло, але навіть через 30 років воно [поглинання] ще буде активним”, - відзначила Хомутовська.

Тарологиня відзначила, що карта Місяць у розкладі свідчить, що поглинання РФ Китаєм відбуватиметься приховано і нібито “на благо Росії”.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше тарологиня Ірина Клевер розповіла до чого призведе поглиблення співпраці Китаю, Ірану та Росії, які недавно проводили спільні військово-морські навчання в Оманській затоці.

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