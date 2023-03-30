Китай поклав око на Україну: чи Сі Цзіньпін приїде до Києва — прогноз астролога

Після того, як Сі Цзіньпін не подзвонив Володимиру Зеленському після зустрічі з Путіним, український президент сам запросив Сі Цзіньпіна до України.

У Пекіні заявили, що будуть підтримувати діалог зі всіма сторонами «українського питання». Втім, конкретної інформації про візит не мають. Чи може телефонна розмова, чи візит статися в найближчому майбутньому та чи буде що обговорити?

Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян.

«Стосовно українського питання Китай не домовився з Росією. Мирний план Китаю Путіна абсолютно не влаштував. З Україною перемовини будуть, можливо, через 4-6 місяців. Це будуть перемовини, на яких вирішуватимуться спірні питання. Обговорюватимуть стратегічні питання. Китай на Україну налаштований на 200%. В нього є великі інтереси стратегічні стосовно України. Через років 10-15 тут буде дуже багато китайців. Логічно, що зараз вони будуть відновлювати Україну. Але там, де працюють китайці, не працює більше ніхто. У них є зацікавленість в певних ресурсах, які є в України».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у всьому світі відбудуться суттєві зміни і настане нова епоха – такий прогноз зробила астрологиня Ольга Медвецька.

Крім того, ми раніше інформували, що астролог і хіромант Володимир Бадіян спрогнозував, якою буде Україна після війни: віщує кардинальну зміну влади та відновлення.

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