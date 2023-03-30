Китайський гороскоп на квітень 2023: яким від буде для кожного зі знаків - прогноз

Комусь у квітні потрібно зосередитися на роботі, взяти відповідальність на себе, а комусь - звернути увагу на здоров'я.

Про те, що китайський гороскоп принесе дванадцяти знакам у квітні, читайте на ТСН.ua.

Щур (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

У квітні для Щурів дуже важливо зосередитися на своїй роботі. Вам потрібно зробити все можливе, щоб довести свою компетентність і показати, що ви готові взяти на себе більше відповідальності. Також зверніть увагу на своє здоров'я, оскільки непередбачувана хвороба може зруйнувати ваші важливі плани. Йдеться про середу квітня.

Бик (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

Бикам потрібно знайти баланс між роботою та дозвіллям. Вам потрібно знайти час на відпочинок. Водночас не забувайте працювати, щоб не нашкодити собі фінансво. У другій половині місяця можливі несподівані фінансові витрати, тому відкладіть заначку.

Тигр (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

У квітні Тиграм потрібно проявати терплячість та уважність. Ви можете отримати дуже важливу підтримку від своїх колег та друзів. В цей період ви можете стати більш емоційними і образливими, тому постарайтеся стримувати емоції і не зриватися на рідних. І не шукайте зради там, де її немає.

Кролик (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Для вас квітень буде напруженим через емоційні події. Іноді Кроликам буде важко знайти спокій, а будь-яка дрібниця буде виводити вас з себе. Через цеможливі сварки з близькими. Старайтеся уникати цього, а допоможе у цьому вам заняття спортом. Постарайтеся частіше робити зарядку або хоча б більше ходити пішки.

Дракон (2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

У квітні Дракони будете об'єктивні до себе. Також вам необхідно попрацювати над гармонією в особистих стосунках. Зокрема, прислухатися до рідних і йдіть на компроміс. Порада: не варто ображатися, якщо з вами не згодні - можливо чужі ініціативи дійсно кращі.

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Змія (2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Для Змій у квітні буде чудово, якщо ви попрацюєте над своїм саморозвитком. Також не забувайте про важливість збереження балансу між роботою та дозвіллям. У другій половині квітня варто уникати будь-яких ризиків, а також не бажано робити великих покупок.

Кінь (2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

Для Коней квітень буде наповнений новими можливостями для змін. На жаль, не всі зміни будуть приємними і простими, але всі вони будуть необхідні для вашого саморозвитку. Такожбудьте готові до неочікуваних ситуацій. Також в квітні може значно змінитися ваше коло оточення, не бійтеся цього.

Коза (2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

У квітні представникам знака Коза варто залишатися наодинці з собою. Це допоможе вам знайти відповіді на запитання, на які ви довго не можете знайти відповіді. Також в квітні не варто розповідати про свої плани і секрети людям, яких мало знаєте і колегам, щоб не нашкодити собі.

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Мавпа (2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

У представників знака Мавп у квітні з фінансами можлива напружена ситуація, тому постарайтеся витрачати гроші так, щоб і залишати заначку. У квітні на вас чекає приємна новина або ви можете завести корисне знайомство. Також у вас нарешті збутися найзаповітніше бажання.

Півень (2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

Для вас квітень буде дуже продуктивним. Вам вдасться досягти багатьох цілей, але за роботою не забувайте про своє здоров'я. Знайдіть гармонію між роботою та відпочинком. Все ж у квітні можуть бути проблеми зі здоров'ям, особливо зі шлунком і печінкою.

Собака (2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

Для представника цього знака квітень дуже вдалий для хобі, творчості, рукоділля і будь-якого навчання. У цьому місяці ви зможете швидко освоїти нові навички. Щодо сім'ї, то можливий застій. Ви можете відчути, що вам нудно з рідними. Щоб повернути яскраві емоції у життя, вам допоможе подорож в цікаве місце з усією родиною.

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Свиня (2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

На початку місяця представники знака Свиня відчуєте небувалий прилив сил і енергії. Ви зможете виконати дуже багато справ. Також покращиться ваша емоційна стабільність. Також ви станете менше нервувати, це вплине на покращення самопочуття. В кінці квітня можливі фінансові труднощі через незаплановані витрати.

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