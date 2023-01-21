Китайський Новий рік 21 січня 2023 року: що обов'язково потрібно зробити і чого краще уникати

21 січня настане Китайський Новий рік.
Китайський Новий рік збігається за часом з другим за рахунком молодим чоловіком після дня зимового сонцестояння 21 або 22 грудня.
Китайський Новий рік 2023: дата
Новий рік за східним календарем не має фіксованої дати, щорічно свято відзначається у різні числа між 21 січня та 21 лютого. 2023 року Китайський Новий рік святкуватимуть 21 січня.
Китайський Новий рік: період Чорного Водяного Кролика
Китайський Новий рік 2023 буде називатися періодом Чорного Водяного Кролика.
- Рік Кролика: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
- Щасливі кольори: червоний, рожевий, фіолетовий, синій.
- Щасливі числа: 3, 4, 6.
- Щасливі квіти: лілія та жасмин
Китайський Новий рік: кролик чи котик
У східному календарі четвертий рік циклу іноді називається періодом як кролика, а й котика.
Згідно з легендою про виникнення східного гороскопа, Будда, який влаштував змагання між дванадцятьма тваринами, захопився поєдинком між Биком та Тигром. Будда не розглянув добре, хто був наступним. Так і залишилося різночитання: то кіт, то кролик став четвертим у циклі.
Китайський Новий рік: що не можна робити
- мити голову або забиратися в будинку;
- просити у борг гроші чи оформляти кредит;
- їсти кашу;
- чути дитячий плач;
- користуватися ножицями та іншими гострими предметами.
Китайський Новий рік: що потрібно зробити
- Позбутися несправних побутових приладів, одягу з дірками, посуду зі сколами, мотлоху та старі.
- Хороші речі, якими ви давно не користуєтеся, роздайте незаможним або віднесіть до церкви.
- Зробіть генеральне прибирання у будинку.
- Перевірте продукти в холодильнику та кухні.
- Оновіть фотографії.
- Якщо у вас є фігурка кролика, поставте її на видному місці для залучення удачі.
Нагадаємо, що раніше українські китайці показали, як святкують Китайський Новий рік.
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