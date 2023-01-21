Китайський Новий рік 21 січня 2023 року: що обов'язково потрібно зробити і чого краще уникати

Китайський Новий рік збігається за часом з другим за рахунком молодим чоловіком після дня зимового сонцестояння 21 або 22 грудня.

Китайський Новий рік 2023: дата

Новий рік за східним календарем не має фіксованої дати, щорічно свято відзначається у різні числа між 21 січня та 21 лютого. 2023 року Китайський Новий рік святкуватимуть 21 січня.

Китайський Новий рік: період Чорного Водяного Кролика

Китайський Новий рік 2023 буде називатися періодом Чорного Водяного Кролика.

Рік Кролика: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Щасливі кольори: червоний, рожевий, фіолетовий, синій.

Щасливі числа: 3, 4, 6.

Щасливі квіти: лілія та жасмин

Китайський Новий рік: кролик чи котик

У східному календарі четвертий рік циклу іноді називається періодом як кролика, а й котика.

Згідно з легендою про виникнення східного гороскопа, Будда, який влаштував змагання між дванадцятьма тваринами, захопився поєдинком між Биком та Тигром. Будда не розглянув добре, хто був наступним. Так і залишилося різночитання: то кіт, то кролик став четвертим у циклі.

Китайський Новий рік: що не можна робити

мити голову або забиратися в будинку;

просити у борг гроші чи оформляти кредит;

їсти кашу;

чути дитячий плач;

користуватися ножицями та іншими гострими предметами.

Китайський Новий рік: що потрібно зробити

Позбутися несправних побутових приладів, одягу з дірками, посуду зі сколами, мотлоху та старі. Хороші речі, якими ви давно не користуєтеся, роздайте незаможним або віднесіть до церкви. Зробіть генеральне прибирання у будинку. Перевірте продукти в холодильнику та кухні. Оновіть фотографії. Якщо у вас є фігурка кролика, поставте її на видному місці для залучення удачі.

Також читайте Гучні феєрверки та свято ліхтарів: як святкують Китайський Новий рік у східних країнах

Нагадаємо, що раніше українські китайці показали, як святкують Китайський Новий рік.

Також ми писали про те, як святкують китайський Новий рік: гроші у червоних конвертах та грандіозні феєрверки.

Як мільйони людей зустріли Китайський новий рік