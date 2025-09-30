Китайський гороскоп / © Unsplash

30 вересня 2025 року в китайській астрології припадає на так званий День Посвячення. Астрологічні поєднання цього дня — вплив пристрасного Водяного Тигра, місяць Півня та рік Дерев’яної Змії — роблять його особливим для романтичної сфери та особистих стосунків. За прогнозами, саме цього дня любов і удача тісно переплітаються, створюючи умови для змін у почуттях і відносинах.

Про це повідомило видання YourTango.

Цей день називають часом нових емоційних починань. Він відкриває можливості для щирих розмов, зізнань та сміливих рішень, які здатні змінити ситуацію в особистому житті. Важливо проявити ініціативу — від першого повідомлення чи розмови до готовності чесно назвати свої потреби. Астрологи підкреслюють: саме відкритість може привести до того, що стосунки перейдуть на новий рівень або виникне знайомство з великою перспективою.

Особливо цей вплив відчують шість китайських знаків зодіаку:

Тигр. Для представників цього знака 30 вересня стане ключовим. Всесвіт ніби надає їм право голосу, підтримуючи сміливість у словах та діях. Цей день підходить для щирих зізнань або початку нових знайомств. Магнетизм Тигра підсилює вплив Водяного Тигра, завдяки чому навколишні краще сприйматимуть відкритість.

Кінь. Вогняна енергія цього знака поєднується з силою дня, надаючи сміливості й впевненості. Для тих, хто у стосунках, це можливість вивести їх із застою. Для самотніх — шанс на несподівану зустріч у дорозі чи у звичайних справах.

Собака. Цього дня стає легше зняти внутрішні бар’єри. Якщо раніше у коханні були труднощі або розчарування, 30 вересня може принести момент підтримки чи вірності від партнера або знайомство з людиною, яка добре зрозуміє.

Свиня. День може подарувати нові можливості у стосунках — від щирих розмов про безпеку й майбутнє до появи людей із минулого. Увага з боку оточення цього разу може бути несподівано приємною.

Мавпа. Розумна та допитлива енергія цього знака гармоніює з днем Тигра та місяцем Півня. Це може проявитися у флірті, відвертій розмові чи пропозиції, що поглибить стосунки. Для самотніх це час звернути увагу на нових людей у найближчому оточенні.

Змія. У рік Дерев’яної Змії цей знак особливо відчуває зміни у самооцінці. Вівторок може стати днем, коли їхня цінність буде визнана — у вигляді жесту прихильності від партнера чи нової зустрічі, що виглядає надійною та перспективною.

30 вересня виявиться сприятливим для шести знаків китайського зодіаку — Тигра, Коня, Собаки, Свині, Мавпи та Змії. Для них цей день може стати переломним у коханні та подарувати нові можливості для щирості й відкритості у стосунках.

Нагадаємо, від 22 вересня до 4 листопада 2025 року небо набуде особливої інтенсивності: Марс і Ліліт одночасно проходитимуть знак Скорпіона. Цей період в астрології вважається одним із найпристрасніших і найнебезпечніших.