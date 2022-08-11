Коли буде знищений Кримський міст: астролог назвав орієнтовний час

Астролог припускає, що Кримський міст може бути знищений протягом 1-2 місяців.

Відомий астролог Влад Росс спрогнозував, коли буде знищений Кримський міст, який з’єднує територію РФ з окупованим півостровом і є важливим об'єктом для логістики російської армії під час загарбницької війни в Україні.

Про це він сказав у коментарі "УНІАН".

Укладач гороскопів припускає, що Кримський міст може бути знищений протягом 1-2 місяців.

"Я не даю навіть 99%, що він залишиться непорушним. Він так невдало збудований, та й відкриття мосту відбулося, коли Уран знаходився у твердому квадраті до Марса, тому цей міст приречений. Рано чи пізно його буде знищено ракетою або гарпуном. Я думаю, що це станеться протягом 1-2 місяців", - сказав Влад Росс.

За його словами, через декілька років, після тривалих переговорів, Україна поверне окупований Крим.

"Через кілька років переговорів Україна поверне Крим. Після смерті Путіна Росія захоче зняти з себе всі санкції. І доки вони не повернуть Крим, не зможуть їх зняти", - зазначив астролог.

На думку Влада Росса, інші території можуть повернутись під контроль України "найближчим часом".

Раніше Влад Росс заявляв, що Кримський міст може бути знищений вже в серпні 2022 року.

Зазначимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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