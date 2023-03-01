Коли і хто допоможе закінчити війну в Україні: прогноз тарологині

За словами тарологині, Росія є лише третьою серед держав за своїми можливостями вплинути на хід бойових дій.

Виграти війну Україні допоможуть США, які мають найбільший вплив на її перебіг – такий прогноз зробила тарологиня і рунологиня Ірина Клевер.

Про це вона розповіла у ефірі YouTube-каналу "Мій Світ".

Клевер зазначила, Україна має велику впевненість у власних силах та волю до перемоги. Однак саме Сполучені Штати мають найбільший вплив на перебіг війни. Водночас Росія перебуває лише на третьому місці за можливостями вплинути на хід бойових дій.

Тарологиня також повідомила, що на війну в Україні впливає і Китай, але не так вже й суттєво.

За словами Клевер, США прагнуть, аби війна в Україні була завершена до проведення їхніх президентських виборів – 5 листопада 2024 року. За прогнозом рунологині, війна має припинитися набагато раніше від цієї дати, щоб чинний американський лідер Джо Байден спокійно залишив свою посаду.

"Це в них крайній термін із термінів. І навіть не ця дата (5.11.2024 – ред.), а зерно має бути раніше, тобто всім все зрозуміло має бути раніше, до цієї дати", – наголосила Клевер.

Нагадаємо, за прогнозом відомої тарологині Ольги Стогнушенко, бойові дії в Україні можуть завершитися стрімко і майже миттєво.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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