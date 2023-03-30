Коли і як помре Путін: передбачення екстрасенски Хомутовської

Екстрасенска Людмила Хомутовська вважає, що російського диктатора Путіна можуть отруїти. Станеться це не завтра, але у близькій перспективі.

Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН.

"Нам скажуть, що він помер від інфаркту чи інсульту. Тобто, що він не мучився, і це була швидка смерть. Однак насправді за ним стоїть диявол. Це означає, що диктатора можуть отруїти. Вже зараз я бачу, що він не жилець. Звісно, вся Україна хоче, щоб він помер ще вчора, але нам залишається лише чекати", - вважає екстрасенска.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, півфіналіст "Битви екстрасенсів" і таролог Роман Шептицький прогнозує, що цей тиждень для українців буде важким.

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