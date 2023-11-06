Коли і як Росія програє війну: астролог описав сценарій звільнення Криму і Донбасу

Влад Росс прогнозує, що переговори з Україною означатимуть для Росії капітуляцію у війні.
Росія змушена буде капітулювати за підсумками переговорів з Україною щодо війни. А змусити президента РФ Володимира Путіна бути поступливішим на майбутніх перемовинах покликані факти надання Україні ракет ATACMS і першого успішного застосування цих ракет по військових об'єктах ворога під Бердянськом і Луганськом.
Про це астролог Влад Росс розповів у коментарі виданню "Главред".
Знищення Кримського мосту – прогноз астролога
За прогнозом Росса, ракети ATACMS не знищать Кримський міст, але це не означає, що він у безпеці. За словами астролога, міст буде знищений ракетами Taurus, які Україні передасть Німеччина.
"Taurus легко проб'є залізобетонну конструкцію мосту, на відміну від ATACMS. ATACMS на це не здатні, тому чекаємо на німців. Не відмовляюся від своїх колишніх прогнозів: щойно в України з'являться Taurus, Кримського моста не стане", – зазначив Росс.
Переговори з Путіним і капітуляція Росії
За прогнозами астролога, факт отримання Україною ракет ATACMS повинен був посадити Путіна за стіл переговорів на вигідних для Києва умовах. А якщо РФ не буде готова домовлятися, то і ракети ATACMS, і Taurus почнуть надходити до України сотнями.
"Після смерті Путіна нам нададуть і Taurus, і ATACMS. Зараз поки що американці своєю дипломатичною грою хочуть вивести Путіна на переговори, і от Путін уже запросив їх на млинці – мовляв, не давайте Україні більше ATACMS, згоден на переговори. А переговори означатимуть капітуляцію Російської Федерації", – розповів астролог.
Він також прогнозує – якщо Росія не виведе свої війська з Херсонської та Запорізької областей, то Україна отримає не 20 ATACMS, а 100, і потім 200 та 500.
"Тоді не залишиться жодного аеродрому, жодної бази, жодного складу зі зброєю РФ на окупованій території, в тому числі у Криму, все буде розбомблено і знищено", – сказав Росс.
"Це буде повна катастрофа – програна Росією війна", – наголосив він.
Астролог – про звільнення Криму, півдня та Донбасу
За прогнозами астролога, той, хто опиниться при владі в Росії після Путіна, погодиться на перемир'я та одразу зробить "жест доброї волі", тобто ворожі війська залишать Херсонську і Запорізьку області. Після цього відбуватимуться перемовини щодо деокупації Донецької і Луганської областей, а потім і щодо Криму.
"Зрештою, всі території повернуться під контроль України. Крим стане Кримськотатарською автономною республікою у складі України, Донецька і Луганська області теж повернуться. І "Шахтар", який нещодавно грав з "Барселоною", прийматиме "Барселону" на "Донбас-Арені", – прогнозує Росс.
До слова, раніше українська відьма, яка передбачила смерть власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, розповіла, як помре Путін.
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