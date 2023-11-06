Коли і як Росія програє війну: астролог описав сценарій звільнення Криму і Донбасу

Влад Росс прогнозує, що переговори з Україною означатимуть для Росії капітуляцію у війні.

Росія змушена буде капітулювати за підсумками переговорів з Україною щодо війни. А змусити президента РФ Володимира Путіна бути поступливішим на майбутніх перемовинах покликані факти надання Україні ракет ATACMS і першого успішного застосування цих ракет по військових об'єктах ворога під Бердянськом і Луганськом.

Про це астролог Влад Росс розповів у коментарі виданню "Главред".

Знищення Кримського мосту – прогноз астролога

За прогнозом Росса, ракети ATACMS не знищать Кримський міст, але це не означає, що він у безпеці. За словами астролога, міст буде знищений ракетами Taurus, які Україні передасть Німеччина.

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"Taurus легко проб'є залізобетонну конструкцію мосту, на відміну від ATACMS. ATACMS на це не здатні, тому чекаємо на німців. Не відмовляюся від своїх колишніх прогнозів: щойно в України з'являться Taurus, Кримського моста не стане", – зазначив Росс.

Переговори з Путіним і капітуляція Росії

За прогнозами астролога, факт отримання Україною ракет ATACMS повинен був посадити Путіна за стіл переговорів на вигідних для Києва умовах. А якщо РФ не буде готова домовлятися, то і ракети ATACMS, і Taurus почнуть надходити до України сотнями.

"Після смерті Путіна нам нададуть і Taurus, і ATACMS. Зараз поки що американці своєю дипломатичною грою хочуть вивести Путіна на переговори, і от Путін уже запросив їх на млинці – мовляв, не давайте Україні більше ATACMS, згоден на переговори. А переговори означатимуть капітуляцію Російської Федерації", – розповів астролог.

Він також прогнозує – якщо Росія не виведе свої війська з Херсонської та Запорізької областей, то Україна отримає не 20 ATACMS, а 100, і потім 200 та 500.

"Тоді не залишиться жодного аеродрому, жодної бази, жодного складу зі зброєю РФ на окупованій території, в тому числі у Криму, все буде розбомблено і знищено", – сказав Росс.

"Це буде повна катастрофа – програна Росією війна", – наголосив він.

Астролог – про звільнення Криму, півдня та Донбасу

За прогнозами астролога, той, хто опиниться при владі в Росії після Путіна, погодиться на перемир'я та одразу зробить "жест доброї волі", тобто ворожі війська залишать Херсонську і Запорізьку області. Після цього відбуватимуться перемовини щодо деокупації Донецької і Луганської областей, а потім і щодо Криму.

"Зрештою, всі території повернуться під контроль України. Крим стане Кримськотатарською автономною республікою у складі України, Донецька і Луганська області теж повернуться. І "Шахтар", який нещодавно грав з "Барселоною", прийматиме "Барселону" на "Донбас-Арені", – прогнозує Росс.

До слова, раніше українська відьма, яка передбачила смерть власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, розповіла, як помре Путін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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