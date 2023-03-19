Коли Маріуполь і Мелітополь повернуться під синьо-жовтий прапор: прогноз відомої тарологині

Клевер повідомила хорошу новину, що, за її прогнозами, Маріуполь невдовзі деокупують. А От Мелітополю потрібно трішки зачекати.

Деокупацію Маріуполя і Мелітополя дедалі частіше військові експерти називають першим кроком до повернення Криму.

Коли Україна поверне ці два надважливі міста під синьо-жовтий прапор, розповіла тарологиня Ірина Клевер в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Клевер повідомила хорошу новину, що, за її прогнозами, Маріуполь невдовзі деокупують.

"Вони (ЗСУ. – Ред.) вже роблять рухи у цьому напрямку. Є карта переможця і є карта "кінець війни". Ми не бачимо ці рухи, їх не афішують і не розповідають. Навіть найближчому колу. Це інформація під грифом "таємно", – каже тарологиня.

А от з Мелітополем ситуація складніша, адже не вистачає ресурсів.

"Мелітополь – поки що ні. Не вистачає ресурсів. Очікують, поки підійде ресурс, з яким можна це зробити. Перевернути королева значить, що "немає чим". Йдеться про технічне спорядження, бо на пентаклі – мечі, тобто те, що з металу", – підсумувала Ірина Клевер.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.