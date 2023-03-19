Коли Маріуполь і Мелітополь повернуться під синьо-жовтий прапор: прогноз відомої тарологині

Клевер повідомила хорошу новину, що, за її прогнозами, Маріуполь невдовзі деокупують. А От Мелітополю потрібно трішки зачекати.
Деокупацію Маріуполя і Мелітополя дедалі частіше військові експерти називають першим кроком до повернення Криму.
Коли Україна поверне ці два надважливі міста під синьо-жовтий прапор, розповіла тарологиня Ірина Клевер в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.
Клевер повідомила хорошу новину, що, за її прогнозами, Маріуполь невдовзі деокупують.
"Вони (ЗСУ. – Ред.) вже роблять рухи у цьому напрямку. Є карта переможця і є карта "кінець війни". Ми не бачимо ці рухи, їх не афішують і не розповідають. Навіть найближчому колу. Це інформація під грифом "таємно", – каже тарологиня.
А от з Мелітополем ситуація складніша, адже не вистачає ресурсів.
"Мелітополь – поки що ні. Не вистачає ресурсів. Очікують, поки підійде ресурс, з яким можна це зробити. Перевернути королева значить, що "немає чим". Йдеться про технічне спорядження, бо на пентаклі – мечі, тобто те, що з металу", – підсумувала Ірина Клевер.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Раніше військовий експерт Сергій Грабський назвав Маріуполь та Мелітополь "символами перемоги". На його думку, після деокупації Маріуполя або Мелітополя справа визволення Криму триватиме місяцями, але не більше.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 березня, російський диктатор Путін відвідав окупований Маріуполь.
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