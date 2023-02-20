Коли помре Путін: шокувальний прогноз ясновидиці

Марія Тиха зазначила, що у диктатора є проблеми з його чоловічими гормонами.

Ясновидиця та експертка з карт Таро Марія Тиха розповіла про стан здоров'я очільника Кремля Володимира Путіна.

В інтерв'ю YouTube-каналу PeopleLife вона сказала, що диктатора наразі лікують.

Вона зазначила, що Путіну надають медичну допомогу, зокрема, ставлять крапельниці. Таку інформацію Тиха надала, посилаючись на розклад карт.

За її словами, у розкладі випала карта туз мечів, тож найімовірніше, це пов'язано з хірургічним втручанням, що чекає на Путіна.

Також вона зазначила, що у диктатора є проблеми з його чоловічими гормонами, страждає його репродуктивна система. Ба більше, у нього не все добре з кістками.

"Суд - це погана карта, це може бути карта летального результату навіть... І трійка мечів - це судини... Я схиляюся до того, що в цьому році Путін буде в якомусь стані на межі, може дійти до летального результату", - сказала Тиха.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше астролог Влад Росс азвав місяць, коли очільник Кремля Путін, можливо, раптово закінчить війну. За словами екстрасенса, це рішення буде пов’язане зі страхом диктатора.

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