Коли Україна отримає тактичну ядерну зброю - прогноз астролога

Навіть якщо західні партнери не розмістять тактичну ядерну зброю в Україні, вона може з’явитися в результаті вітчизняних напрацювань.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua астролог і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян.

За його словами, у світі відбувається “стратегічне переформатування”, під час якого на тлі “заклопотаної” Європи Сполучені Штати поширюють свою гегемонію.

Водночас, стверджує астролог, Білорусь дуже зацікавлена в тому, щоб ядерна зброя розміщувалася на її території.

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За такої ситуації Володимир Бадіян передбачає, що навіть якщо західні партнери не дадуть Україні ядерну зброю, то з’являтимуться інші варіанти, “будуть проводитися дослідження”.

“Тактична [ядерна] зброя у нас точно буде. Можливо, ми самі до цього прийдемо. Це питання одного-двох років”, - спрогнозував він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у всьому світі відбудуться суттєві зміни і настане нова епоха – такий прогноз зробила астрологиня Ольга Медвецька.

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