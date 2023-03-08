Коли Україна почне повертати свої території: астрологічний прогноз на весну 2023

ЗСУ отримають зброю вже в березні-квітні, що дозволить їм дати потужну відсіч ворогові.

Відома астрологиня Анна Вергелес зробила прогноз для України на весну 2023 рокута зазначила, що в березні-квітні ЗСУ здійснять потужну відсіч ворогові.

Про це йшлося в інтрев'ю Вергелес, передає "УНІАН".

Битва уздовж всієї лінії розмежування посилюватимуться. Однак у квітні в Україні почнеться нарешті "дуже позитивний період".

"Ми почнемо назад забирати свої території. Це друга половина квітня і травень. Нарешті у нас буде достатня кількість військової підтримки. Також буде якась дуже відчутна дипломатична допомога, яка не на словах надійде, а на ділі", - сказала Вергелес.

Також астрологиня уточнила, що наприкінці весни можуть відбутися зрушення по переговорному процесу. І Росія вже не вимагатиме задоволення якихось своїх умов.

"Кінець квітня, травень і червень принесуть також перші натяки на справжній переговорний процес. Це не шантаж, не переговори з розряду "погоджуйтеся на всі наші умови, і тоді, можливо, ми домовимося". Ні, тут буде багато дипломатів задіяно. Є шанс, що з кінця весни ми почнемо рухатися до миру. Це буде тривалий процес і довгий шлях, але це нарешті зрушить ситуацію", - додала астрологиня.

Нагадаємо, інший український астролог Влад Росс раніше зазначив, що війна невдовзі завершиться. Він назвав приблизний період закінчення війни Росії проти України.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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