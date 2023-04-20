Коли Україні дадуть F-16 і дефіцитні ракети для ППО — прогноз тарологині

Україна побоюється, що через гострий дефіцит зенітних ракет для систем ППО можуть розпочатися широкомасштабні повітряні атаки з боку Росії, тому на наступному "Рамштайні" держава попросить про термінове передавання цих ракет. Про це пише видання Financial Times з посиланням на три джерела, що володіють інформацією про підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн".

Коли можемо отримати таке посилення, про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла тарологиня Людмила Хомутовська.

За її словами, Україні дадуть таке посилення, до того ж одразу.

"Відповідь буде швидкою. Тут, на жаль, не йдеться про те, що це відбудеться протягом місяця, але протягом літа ми отримаємо велику кількість цих ракет. Їх починають робити під замовлення, тому нам потрібно буде протриматися якийсь час. Росіяни зможуть скористатися цим часом, але я не бачу їхньої переваги. Ефекту не буде. Все-таки відстрілюють “шахеди”. Випускати їх будуть, але результату дуже мало", — каже Хомутовська.

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На рівні з цим Україна очікує на рішення про F-16 від “Рамштайну”. За прогнозами тарологині, ця зустріч може стати початком передавання українським захисникам західних винищувачів.

"Єдине, що в будь-якому випадку тут немає повної кількості. Замовлення України переполовинюють. Ми отримаємо F-16, але з затримкою і не всі”, — вважає тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше тарологиня Людмила Хомутовська назвала причину спалаху в небі над Києвом.

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