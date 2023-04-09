Коли в Україні скасують воєнний стан: екстрасенс потішив прогнозом

Скасувати воєнний стан в Україні можуть вже 2023 року – такий прогноз зробив екстрасенс і таролог Роман Шептицький.

Про це він розповів у інтерв'ю "УНІАН".

Провидець також заявив про скасування разом з воєнним станом і комендантської години.

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Щодо мобілізації в Україні, то Шептицький прогнозує, що вона триватиме, однак поки що не буде дуже масштабною.

"Поки не відчуваю, що вона (мобілізація – ред.) буде тотальною. Тобто поки всіх забирати не будуть", – віщує таролог.

Він також попередив українців про складні наступні п’ять місяців війни.

"Не бачу чогось дуже страшного, але будуть спроби підривати Україну зсередини через виселення УПЦ МП. Однак воно відбуватиметься і надалі. Чим швидше ми позбудемося всієї цієї "чорноти", тим швидше настане наша перемога", – прогнозує Шептицький.

Нагадаємо, згідно з прогнозом астролога і хіроманта Володимира Бадіяна, воєнний стан в Україні можуть скасувати вже влітку 2023 року. Він навіть назвав конкретний місяць.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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