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Коли в Україні закінчиться війна і чи буде "бавовна" у Москві: прогноз відомого астролога Влада Росса

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Коли в Україні закінчиться війна і чи буде "бавовна" у Москві: прогноз відомого астролога Влада Росса

Фото: Facebook/Оперативне командування "Схід" Збройних Сил України

Астролог вважає, що окупанти самі тікатимуть з території України.

Відомий астролог Влад Росс прогнозує закінчення війни 2023 року. Саме до цього часу ЗСУ ймовірно звільнять всі території. 

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН

"Зовсім скоро у нас будуть далекобійні ракети, тому так. Ми битимемо по Москві, можуть бути влучання по Московській області, інших російських містах. Однак наступу на Росію не буде, тому що нам не потрібно подовжувати фронт. Наше головне завдання - оточити все це кодло, взяти Донецьк і Луганськ. Також нам потрібно дійти до перешийка з Кримом, там ми окупантів вже дістанемо по повній програмі. Ключовою буде Волноваха, адже ми підемо через неї", - сказав Влад Росс. 

Відомий астролог додав, що війна в Україні закінчиться 2023 року, тоді прогнозується звільнення всіх територій. 

"У 2023 році ми повернемо абсолютно все. Я вам більше скажу, ЗСУ створять таку ситуацію для окупантів, що вони самі повтікають з наших територій, в тому числі з Криму", - сказав Росс. 

Нагадаємо, мольфар Макс Гордєєв передбачив поразку Росії у війні проти України та смерть диктатора Путіна. За його даними, це може статися дуже скоро. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Перегляди
1027
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