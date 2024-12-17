Коли в Україні закінчиться війна: переможниця "Битви екстрасенсів" назвала "гарну дату"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, що 2025 року може закінчитись війна в Україні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що 6 червня 2025 року - це важлива і гарна дата для України.

"Зафіксуйте, будь ласка, дату 6.06 наступного року. Це гарна дата для нас з вами", - сказала Яна Пасинкова.

Екстрасенска зазначила, що під час зустрічі Зеленського із західними лідерами "нам можуть розказати, як жити далі. При чому наші інтереси будуть не на першому місці".

Читайте також: