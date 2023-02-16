Коли закінчиться війна: астрологиня назвала переможні місяці

Астрологиня і тарологиня Яна Тимощук заявила, що в Україна почне перемагати у війні проти російських окупантів вже у травні.

Про це вона сказала у коментарі "Уніан".

Яна Тимощук за допомогою карт Таро визначила, що перемоги України почнуться у травні 2023 року.

"Якщо дивитися на аркан диявола, який зараз Росія застосовує на нашій землі, то з травня на нас чекають переможні моменти, особливо в липні, серпні і вересні. У нас будуть дуже сильно виражені перемоги на фронті, в тому числі деокупація міст", - сказала тарологиня.

Яна Тимощук зазначила, що карти їй підказали, що починати звільнення українських територій потрібно з півдня.

"Ворог буде максимально концентруватися, може влаштовувати якісь проблеми, але нам краще і швидше повертати території з боку Криму", - вважає тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог Влад Росс спрогнозував, що вже скоро українські військові почнуть контрнаступ на всіх напрямках, і 2023 року територія України може бути зачищена від російських окупантів.

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