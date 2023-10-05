Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвав вирішальний рік

Астролог вважає, що війна в Україні не затягнеться ще на 5 років.

Астролог Володимир Бадіян спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні. Він вважає, що 2024 рік стане вирішальним, проте протистояння з Росією не закінчиться і може тривати ще до 2027 року.

Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

Астролог вважає, що у жовтні на полі бою будуть перемоги. Він прогнозує, що якщо ЗСУ до кінця року вийдуть до Азовського моря, то вже влітку 2024 року активна фаза бойових дій завершиться.

"На початку зими ми швидше за все вийдемо до Азовського моря. Якщо це відбудеться до Нового року, то до літа 2024 року бойові дії завершаться, якщо це буде пізніше - тоді війна затягнеться до осені. Я не бачу, що війна триватиме ще 5 років. Максимум - до 2026-2027 року. Але гостра фаза війни має бути два роки. Важко передбачити точно, бо все змінюється. Гаряча фаза війни може тривати ще рік. Але 2024 рік буде вирішальним. Саме цього року відкриються кордони і почнуть випускати чоловіків", - сказав астролог

Він вважає, що питання з Росією триватиме роками. Він прогнозує, що після закінчення цієї війни нової не буде.

"Росія зараз не хоче йти на переговори, вона хоче нас виснажити. У РФ має померти якась важлива людина, не факт, що це буде Путін. Можливо, Кадиров", - пояснив Володимир Бадіян.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, мольфарка Олена Стеценко розповіла, коли в Україні буде знято воєнний стан. За її словами, це питання буде вирішуватися приблизно до літа 2024 року.

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