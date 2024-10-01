Коли закінчиться війна в Україні: астролог зробив несподіване передбачення

Астролог Володимир Бадіян вважає, що війна Росії проти України може закінчитись 2026 року. Щодо пори року, то це станеться навесні.

Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Володимир Бадіян вважає, що війна закінчиться несподівано.

"Війна закінчиться зненацька. Війна повинна закінчитись весною. Там йде циклами. І ще від самого початку було видно, що вона або закінчується через рік, або далі йтимуть. Якщо війна не закінчується на весні - вона йтиме ще рік. По моїх останніх прогнозах, війна закінчиться 2026-2027 року. 2027 - це менш ймовірно. Але 2025 року може статись щось значне в плані перемовин, то так", - сказав Володимир Бадіян.

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