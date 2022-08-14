Коли закінчиться війна в Україні та хто переможе - прогноз-передбачення від Олени Курилової

Відома українська провидиця Олена Курилова зробли розклад і передбачила закінчення війни.

Вона заявила, що зараз кожен може допомогти і наблизити перемогу, повідомляє "Уніан".

"Я сказала, що день літнього сонцестояння проявить майбутнє, і я не побачила добра. Розклад був такий кривавий, нехороший. А тепер я буду чекати 1 листопада. На Хелловін вночі я буду робити розклад". - сказала Курилова.

Вона додала, що перемога буде за Україною, але вона буде дуже складною і з великими жертвами.

"Перемога буде, але вона буде дуже-дуже складна і дуже великими силами, і дуже великими жертвами. І від нашого розуму, і від наших сердець, і від нашого добра залежить, як ми це можемо пережити. Але жити потрібно - потрібно жити для дітей своїх, для онуків і для майбутнього. Мене потрібно зрозуміти: не потрібно, як то кажуть, навивати біду, наплакувати, наскиглити... Потрібно працювати на перемогу", – зазначила провидиця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, воєнний стан та мобілізацію в Україні подовжать ще на 3 місяці.

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