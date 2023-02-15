Коли закінчиться війна в Україні та помре Путін: пророцтво карпатського мольфара

Мольфар вважає, що війна Росії проти України триватиме ще два роки.

Відомий карпатський мольфар Василь Юращук вважає, що у березні 2023 року помре Путін, проте після смерті диктатора війна Росії проти України триватиме.

Про це він розповів в інтерв'ю ютуб-каналу ProUA.

Карпатський мольфар Василь Юращук розповів, що переломним моментом у війні проти України може стати 22 березня 2023 року. Саме цього дня українці відчують полегшення.

"Є 33 шамана у Путіна. Між ними є один великий такий, як Ванга. Зла сила в Путіна вселилася", - каже мольфар.

Василь Юращук зазначив, що навіть після смерті Путіна війна не закінчиться, а ймовірно триватиме ще два роки.

"Навесні Путін помре. Буде ще трохи війна після його смерті, десь ще два роки це буде тягнутися, але Україна переможе, а Росія розпадеться", - зазначив мольфар.

Карпатський провидець наголосив, що Зеленського українці переоберуть на другий термін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог Влад Росс спрогнозував, що вже скоро українські військові почнуть контрнаступ на всіх напрямках, і 2023 року територія України може бути зачищена від російських окупантів.

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