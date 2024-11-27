Коли закінчиться війна в Україні: тарологиня шокувала передбаченням про плани Путіна

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Тарологиня Відаюча Ма розповіла, чи планує російський диктатор Путін воювати з Україною до кінця 2025 року.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Тарологиню запитали, чи планує російський диктатор воювати до кінця 2025 року.

"Він збирається завершити війну раніше. Це не до кінця 2025 року. Причому він впевнений, що своєю перемогою. Так він вважає", - сказала вона.

Відаюча Ма зазначила, що переговори будуть, проте Путін захоче дуже багато, що буде не вигідно іншим. Терологиня пояснила, що після маніпуляцій РФ, усі спроби домовитись можуть провалитись.

"Перемовини будуть. Але вони почнуться, але не завершаться. Вони будуть дуже хитрі. Це не на нашу користь, це хитрі плани, які вони вибудовують. Путін їх захоче повернути на свою користь", - сказала вона.

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