Коли закінчиться війна в Україні: тарологиня зробила прогноз, чи зможе Трамп домовитися про мир

Тарологиня Natalis Domini зробила розклад карт та побачила, коли закінчиться війна та що чекає на Україну. За її словами, карти Таро показали активну роботу американського президента Дональда Трампа в напрямку закінчення війни, і по завершенню випала карта Мир.

Про це Natalis Domini розповіла в коментарі УНІАН.

Експертка наголосила, що Трамп дуже хоче увійти в історію миротворцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Обіцянка Дональда Трампа завершити війну за добу була для багатьох українців наче ковток свіжого повітря. Кожен хоче мирного неба над головою та чекає, коли закінчиться війна, але вона досі триває", - каже арологиня і експерт з життєвих стратегій Natalis Domini.

Експертка розклала Таро та побачила, коли закінчиться війна та що чекає на Україну. За її словами, карти показали активну роботу Трампа в напрямку закінчення війни, і по завершенню випала карта Мир:

"Тому, так або інакше - закінчення війни буде", - сказала Natalis Domini.

За її словами, Трамп вважає себе сильним лідером, який за будь-яку мету хоче припинення вогню в Україні. Експертка каже, що він доведе справу до кінця, тому що дуже хоче увійти в історію як миротворець.

Конкретних дат тарологиня не назвала, але припустила, що ці події настануть у другій половині 2025 року або першій половині наступного року, якщо процес затягнеться.

Ба більше, коли закінчиться війна в Україні, експерт побачила і становище нашої держави. В розкладі випали перевернуті Коханці, а це, за словами таролога, свідчить про те, що Україні доведеться піти на поступки, і це буде зроблено не дуже охоче:

"Нам давали кредити, а кредити завжди потрібно віддавати, і американці можуть отримати те, чого захочуть", - каже Natalis Domini.

Вона також припустила, щоймовірно, Україні ще доведеться піти на територіальні поступки. Але вона не бачить "нічого апокаліптичного".

Нагадаємо, екстрасенка Яна Пасинкова раніше передбачила, чи погодиться Росія на повне перемир'я з Україною.

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