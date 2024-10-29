Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог Влад Росс здивував передбаченням

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Відомий астролог Влад Росс вважає, що війна в Україні може закінчиться навесні 2025 року. Проте, якщо цього не станеться, то бойові дії триватимуть до 2029 року.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

Влад Росс вважає, що Росія не хоче йти на мирні переговори, адже не залучала б для війни проти України війська Північної Кореї.

"Швидко завершити війну може, найімовірніше, Дональд Трамп, якщо в нього відбудеться інавгурація президента. Хоча я в цьому сумніваюся", - вважає Влад Росс.

Астролог вважає, що війна може закінчитись навесні 2025 року.

"Єдиний шанс завершити війну - весна 2025 року. На цей період намічені й вибори в Україні. У крайньому разі вони будуть у жовтні. Але якщо в травні 2025 року війна не закінчиться, то вона триватиме до 2029 року", - сказав Влад Росс.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс попередив українців про обстріл.

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