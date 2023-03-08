Коли ЗСУ підуть у контрнаступ і що чекає на Росію: тарологиня дала прогноз на кінець березня та квітень

За її словами, контрнаступ ЗСУ відбудеться в кінці березня, або на початку квітня. А в Росії настане час яскравих прильотів.

Експерти вважають, що війна в Україні підійшла до критичного моменту і в найближчий місяць або припиниться вогонь, або встановиться мир, або масла в цей вогонь піділлють і ситуація погіршиться.

Тарологиня Олена Бюн розповіла, якою буде ситуація в Україні у кінці березня та квітні.

За її словами, враховуючи поставку Patriot в Україну, ситуація на початку квітня триматиметься під контролем.

Бюн стверджує, що Україна стоїть на шляху кардинальних змін в кращий бік. А ЗСУ дійсно невдовзі підуть в контрнаступ.

"До кінця березня будуть завдаватися жорстокі удари по базах, складах окупантів, а також прилітатиме на територію РФ. ЗСУ наразі ведуть посилену підготовку робот, щоб розпочати потужний контрнаступ. Кремль буде докладати всіх зусиль, щоб українські військові не пішли в контрнаступ. Вони не хочуть, щоб захоплені території були деокуповані. Росія сподівається нечесним шляхом ці території залишити собі. Але в неї, звичайно ж, не вийде. Наш контрнаступ мав відбутися раніше, але трохи затягнувся. Він відбудеться в кінці березня, або на початку квітня. А от в Росії настане час яскравих прильотів", – зазначила тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше півфіналіст 20 сезону Міжнародної битви екстрасенсів Роман Шептицький заявив, що березень буде визначальним в плані подальших бойових дій.

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