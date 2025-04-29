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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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59
Час на прочитання
1 хв

Коли будуть мирні переговори між Україною та Росією: екстрасенска назвала дати

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коли будуть мирні переговори між Україною та Росією: екстрасенска назвала дати

Війна в Україні / © Associated Press

Тарологиня Відаюча Ма розповіла, коли очікувати на мирні переговори між Україною та Росією. Вона зазначила, що до кінця року очікується затишшя на фронті.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу “Мій світ«.

«До кінця весни підуть більш спокійні та дружелюбні перемовини. На літо випадає „зірка“ — будуть ще перемовини. Але буде набагато спокійніше. Про угоду говоритимуть восени. Наприкінці осені на початку зими говоритимуть про такі перемовини. Тобто постійно буде менше і менше, буде затишшя», — сказала вона.

Вона зазначила, що до кінця року буде спокійніше. Проте перемовини триватимуть і до 2026 року.

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