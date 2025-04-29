Коли будуть мирні переговори між Україною та Росією: екстрасенска назвала дати

Війна в Україні / © Associated Press

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Тарологиня Відаюча Ма розповіла, коли очікувати на мирні переговори між Україною та Росією. Вона зазначила, що до кінця року очікується затишшя на фронті.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу “Мій світ«.

«До кінця весни підуть більш спокійні та дружелюбні перемовини. На літо випадає „зірка“ — будуть ще перемовини. Але буде набагато спокійніше. Про угоду говоритимуть восени. Наприкінці осені на початку зими говоритимуть про такі перемовини. Тобто постійно буде менше і менше, буде затишшя», — сказала вона.

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Вона зазначила, що до кінця року буде спокійніше. Проте перемовини триватимуть і до 2026 року.