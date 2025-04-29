- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
Коли будуть мирні переговори між Україною та Росією: екстрасенска назвала дати
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Тарологиня Відаюча Ма розповіла, коли очікувати на мирні переговори між Україною та Росією. Вона зазначила, що до кінця року очікується затишшя на фронті.
Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу “Мій світ«.
«До кінця весни підуть більш спокійні та дружелюбні перемовини. На літо випадає „зірка“ — будуть ще перемовини. Але буде набагато спокійніше. Про угоду говоритимуть восени. Наприкінці осені на початку зими говоритимуть про такі перемовини. Тобто постійно буде менше і менше, буде затишшя», — сказала вона.
Вона зазначила, що до кінця року буде спокійніше. Проте перемовини триватимуть і до 2026 року.